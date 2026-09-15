Преди 90 години на 15 септември 25% от населението на Горна Оряховица влизало в класните стаи

Преди 90 години почти 25% от населението на Горна Оряховица е влизало в училище на 15 септември, толкова млад е бил градът.

Даваме пример с учебната 1939/1940 г., когато общо 2836 деца се обучават в градските училища. В тази бройка не се включват учениците в селата, които по онова време са били стотици. По това време населението на град Горна Оряховица е около 11 000 души, а някои от големите села в околията се приближавали доста до града по брой жители.

На 15 септември 1939 г. с водосвети и приветствени речи се открива учебната година в 11 горнооряховски училища – Смесената гимназия „Георги Измирлиев“, две прогимназии – в града и на Гарата, четири начални училища, Стопанското девическо училище, издържано от дружество „Просвета“, Държавното коларско училище, Занаятчийското училище, финансирано от Варненската търговско-индустриална камара, а за първи път приема ученици и Практическо градинарско училище (първо в страната).

Горнооряховската гимназия тъкмо излиза от труден период. На 15 юли 1934 г. тя била закрита и в следващите две години в града има Средно реално училище. През 1936 г. комитет от видни горнооряховчани успява да издейства отново разкриване на гимназия в града. За учебната 1939/1940 г. тя вече е пълна с паралелки от IV до VIII клас (днешните VIII – XII). Класовете са 24, а общо учениците са 1163. Разбира се, част от гимназистите не са от града, а има деца от цялата околия.

В двете прогимназии са записани 498 ученици, а в четирите начални училища учат 729 деца. Стопанското училище обучава 200 девойки, а Коларското има 98 ученици. И двете училища са в процес на разширяване на базата, което ще им позволи да приемат повече деца.

Варненската търговско-индустриална камара издържа в Горна Оряховица Занаятчийско училище, в което са задължени да се учат всички, които искат да получат документ за някакъв занаят. Курсът е 2-годишен, а за учебната 1939/1940 г. за записани 108 ученици.

За първи път през тази година приема ученици първото в страната Практическо градинарско училище. Първият му випуск е от 40 младежи. То все още няма своя база, но Общината отпуска парцел за изграждане на учебна сграда и пансион (на мястото на днешната ПГХТ).

120 деца са били обхванати в детските градини.

Заради многото деца в края на 30-те години на миналия век започва бурно строителство на училищни сгради. Това е новата прогимназия „Княз Симеон Търновски“ (днешното СУ „Вичо Грънчаров“), строи се нова сграда на Коларското училище (днешната ПТГ „В. Левски“), започва строеж на нова сграда за Гимназията (старото крило на СУ „Георги Измирлиев“).

90 години по-късно имаме около 3600 ученици в цялата община, а населението на града е нараснало тройно спрямо 30-те години на миналия век.

Източник: Исторически музей – Горна Оряховиц