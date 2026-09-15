Бърза размяна на голове в Горна Оряховица, „Локомотив“ и ОФК „Несебър“ си поделиха по точка

„Локомотив“ /Г. Оряховица/ завърши наравно 1:1 с ОФК „Несебър“ в среща за първенство на Втора лига. Преди двубоя разликата между двата тима бе само 2 точки и остана такава след последния съдийски сигнал. В 8- ата минута Максимилиян Симеонов от състава на гостите шутира от далечно разстояние, а след рикошет в крака на противников играч, топката излезе в ъглов удар. Малко по-късно 18-годишният халф на “делфините” засече с глава центриране от десния фланг, но Генадий Ганев внимаваше и отби топката.

В 18-ата минута Ганев се справи без особени проблеми с изстрел от дистанция на Валентин Доцев. В оставащото време до почивката нямаше сериозни опасности пред някоя от двете врати и нулевото равенство се запази.

В 61-вата минута се стигна до най-чистото голово положение. То се откри пред Спас Георгиев от домакините, който обече беше спрян от вратаря на несебърци Мартин Шейтанов, направил брилянтно спасяване.

Домакините съумяха да открият резултата в 73-тата минута. Мариян Иванов се извиси над всички при центриране от фал и насочи с глава кълбото към десния ъгъл за 1:0. Само 120 секунди по-късно Даниел Кабанелас беше фаулиран в наказателното поле, а главният съдия Мариян Гребенчарски не се поколеба да посочи бялата точка. Кристиян Парашкевов се нагърби с изпълнението на дузпата и не сбърка за 1:1.

„Локомотив“: Ганев, Ачемпонг, М. Иванов, Романюк, Райков, Спас Георгиев, Матош, Пасков, Рангелов, Илиев, Жулиян Иванов.