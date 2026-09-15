Даниел Панов: „Ехото на училищния звънец носи надежда и вяра в бъдещето на любимия ни град“

Уважаеми учители,

Скъпи деца, ученици и родители,

Велико Търново посреща 15 септември!

Първият учебен ден носи неповторим заряд. Вълнение, щастие, красота и аромат на цветя изпълват всеки училищен двор и класна стая.

Силното ехо на училищния звънец носи надежда. И вяра в бъдещето на любимия ни град!

Велико Търново носи вековните традиции на българската просвета и пази най-големите културни висоти, до които е достигнал народът ни.

Днес това богатство живее във всяко великотърновско училище. Където знанието върви ръка за ръка с обичта към българското. С гордостта от българското. С възпитанието в родолюбие – истинско. Неподправено. Безкористно.

Скъпи учители, благодаря Ви!

Делото на духовните ни водачи и просветители продължава и днес с Вашата отдаденост и грижа за децата на Велико Търново!

Скъпи ученици, щастие е да живееш и учиш в старата столица!

Очаква Ви година на големи крачки в света на знанието. Направете ги смело!

Нека времето в училище да бъде изпълнено с успехи, амбиции, големи мечти, които да сбъднете, истински приятелства и уважение към учителите.

Уважаеми родители, гордейте се с Вашите деца!

Преживявайте и споделяйте всеки техен успех! Всяка преодоляна трудност. Всяка сбъдната мечта. Вие сте опората, от която те имат нужда! Вие сте примерът, който те следват.

Успешна да бъде новата учебна година! И ще бъде! Защото Велико Търново е град на знанието! А знанието е живият мост между миналото, настоящето и бъдещето.

Честит първи учебен ден!

Даниел Панов

Кмет на община Велико Търново