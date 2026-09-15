Дария Златева със златен медал от Купа „Център“, Александър Пагу със сребро

67 стрелци от 13 клуба участваха в Националния турнир за Купа„Център“, проведен в град Брезово. Състезанието по стрелба с лък предложи оспорвана надпревара във всички дисциплини.

Представителите на великотърновския клуб „Етър 78“ показаха отлична подготовка и силен дух и отново доказаха, че могат да се съревновават на високо ниво.

В дисциплината компаунд при кадетките под 18 години Дария Златева зае първо място. В същата дисциплина при мъжете Александър Пагу също показа добра форма и борбеност, донесли му сребърен медал. Давид Иванов при кадети под 18 г. също се представи достойно и се класира на четвърто място.

„Представянето на купа „Център “, който беше последният турнир на открито за тази състезателна година, е повод за гордост и ни мотивира да продължим да работим с още повече енергия и амбиция за предстоящите състезания, които ще се провеждат в зала“, коментира треньорът Димитър Димитров.