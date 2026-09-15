Девет отличия за плувците на ,,Етър 2000″ от Кранево, Йоанна Енева над всички във възрастовата си група

541 участници от 30 клуба от Турция, Румъния, Полша и България събра Международният турнир ,,Плувни таланти”, който се проведе на 11 и 12 септември в Кранево.

КПС ,,Етър 2000″ се представи с 11 плувци и спечели 9 медала.

12- годишната Йоанна Енева победи на 50 и 100 метра бруст, втора е на 50 м делфин и трета на 50 метра свободен стил.

С постижението си на 50 метра бруст от 35,41 секунди Йоанна спечели и купата за състезател с най- много точки по ФИНА в нейната възрастова група.

При осемгодишните Антон Христов завоюва златен медал на 100 м бруст, сребърен на 50 м бруст и два бронзови медала на 50 и 100 м св. стил.

Елеонора Иларионова е с бронз на 50 м бруст.

“Останалите ни участници също се справиха много добре като някои от тях покриха нормативи за участие на Държавно първенство и подобриха личните си постижения- Боян Матанов, Иван Тутраканов, Николай Христов, Красимир Младенов, Светослава Сашева, Никол Александрова, Симона Димитрова Петър Петров”, коментира треньорката Роза Георгиева.