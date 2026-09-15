Доайенът в местното образование Гинка Стефанова: „Изкуственият интелект е важен, но естественият е още по-важен“

Гинка Стефанова е един от доайените на образованието във Велико Търново. Тя е почетен гражданин на старата столица, а пред дългогодишния си път в просветата успява да положи началото на две знакови училища в града, а именно ОУ „Бачо Киро“ и СУ „Емилиян Станев“, където винаги е гост за първия учебен ден.

Като бивш директор на двете училища, тя има поглед върху образователната система през годините.

-Г-жо Стефанова какво ще посъветвате учениците на първия учебен ден?

– Важно е да са ученолюбиви, защото изкуственият интелект е важен, но естественият е още по-важен. Нека не забравят, че книгата е основният източник на знания. Да не се увличат много, а да бъдат внимателни в часовете, да знаят, че новото е добре забравено старо.

– Ученолюбиви ли са сега децата, какви са вашите наблюдения през годините?

– Аз не помня децата някога да не са били ученолюбиви. Във Велико Търново учениците са ученолюбиви, образованието е поставено на много високо ниво. Като слушам сега, че България е на последните места по различни оценки, си мисля, че това не се отнася за Велико Търново. Винаги образованието е било на високо ниво тук.

– Какво е новото днес?

– Напоследък има увлечение по новите технологии, компютрите. Децата се увличат по тях. Тук е мястото на семейството основно и на училището, да се покаже пътя към знанието чрез книгата, чрез умереното използване на технологиите. Макар да съм на 90 години, животът ме е научил на това, че преди всичко книгата и четенето са основни!

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът