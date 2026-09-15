Държавата даде 15 дка земи на Община Свищов за укрепване на свлачища

Министерският съвет със свое решение от 10 септември т. г. отнема поради отпаднала нужда два поземлени имота – от 5 и 10 дка, от Министерството на земеделието и храните, обявява ги за частна държавна собственост и ги прехвърля за безвъзмездно за управление на Община Свищов. Имотите са в урбанизирана територия и са поискани за укрепване на две свлачища.

Обектите трябва да се реализират в срок от 5 години. Следва областният управител да сключи договор с Общината за безвъзмездното прехвърляне на имотите, да ги отпише от актовите книги за държавна собственост и да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението.

Задължение пък на кмета на Свищов във връзка с решението на МС е да състави актове за публична общинска собственост на имотите.

Ана РАЙКОВСКА