Двоен ръст на пациенти, изследвани с новия скенер в Горна Оряховица

ПОЧТИ ДВОЙНО СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ ИЗСЛЕДВАНИТЕ С НОВИЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН СКЕНЕР В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“. От лечебното заведение отчитат 1470 пациенти, които са преминали диагностика с апарата за петте месеца, откакто той беше въведен в експлоатация.

От модерния уред са се възползвали хора не само от железничарския град, но и от цялата област и от съседни региони. Това се дължи на факта, че апаратът разполага с големи технологични възможности. С него се провеждат освен стандартни образни изследвания и мозъчна перфузия, остеоденситометрия, урографии, бронхоскопии и др.

Скенерът разполага с изкуствен интелект, който моментално идентифицира анатомични особености и дава максимална прецизност на получения образ. При неинвазивните кардиологични и белодробни изследвания е постигнат златен стандарт при изобразяването на плаки и стенози в кръвоносните съдове.

Освен пациенти на болницата, на скенера са изследвани и лица, насочени от Спешна помощ, с направления по РЗОК, със заплащане на услугата, както и включили се в кампаниите за измерване на костната плътност.

От МБАЛ напомнят, че до края на месеца продължава кампания за измерване на костната плътност на преференциална цена от 25 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА