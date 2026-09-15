„Фамилиада“ събра деца и родители в парк „Кирил Ракаров“ в Павликени

Спорт, игри, демонстрации и много забавления превърнаха неделния ден в празник за цялото семейство в град Павликени по време на „Фамилиада в парка“.

Инициативата, организирана от Община Павликени и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, събра семейства за ден, посветен на активното движение, спорта и забавленията на открито.

Програмата предложи разнообразни занимания за участници от различни възрасти. Сред тях бяха футбол, танцов маратон, забавен хокей, фитнес зона, парков тенис и парков волейбол, както и атрактивен слек-слак по лента. Специално подготвените спортни активности дадоха възможност на децата не само да се забавляват, но и да открият нови начини за движение и игра.

Част от програмата бяха и демонстрации на различни спортове и умения. Участниците в клуб „Млад огнеборец“ към ЦПЛР – Павликени, и служителите на РСПБЗН – Павликени, показаха упражнения и техники, свързани с пожарната безопасност. Особено внимание привлече демонстрацията на специализираното звено за борба с тероризма при ОДМВР – Велико Търново, и неговата работа със служебно куче.

Пред публиката своите умения представиха и възпитаниците на КФТ „Феникс“ – Павликени, с ръководител Гергана Димитрова, както и участниците от клуб „Карате киокушин“ – Павликени, със сенсей Боян Ангелов.

Като част от празника бяха връчени благодарствени плакети на ръководителите на 21-те клубове по интереси, които работиха през лятото по инициатива на МКБППМН. Над 270 деца се включиха в разнообразните дейности. Плакети получиха и директорите на училища, чиито ученици участват в клубовете.

„Фамилиада“ предложи и редица допълнителни атракции – състезание за най-силен участник, рекорд за скачане на въже, атрактивно ходене на скачащи кокили, фестивал на хвърчилата, зона за тиймбилдинг игри, каране на ролери, скачане на канго джъмп, въжен тролей и стена за катерене.

Сред целите на инициативата бе да насърчи децата и техните родители да прекарват повече време заедно в активни занимания и спорт. В същото време разнообразната програма показа, че движението може да бъде не само полезно, но и забавно преживяване, което обединява цялото семейство.

Със свободния си вход и богатата програма „Фамилиада в парка“ предложи на жителите и гостите на Павликени една различна неделя – с повече движение, усмивки, спортен дух и време, прекарано заедно, като част от мисията на Община Павликени да приобщава жителите към активен начин на живот.