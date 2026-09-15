Инж. Дилян Млъзев: „Новата учебна година – време за наука, открития, приятелства и вдъхновение“

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

МИЛИ ДЕЦА,

На 15 септември отново чуваме един от най-хубавите звуци – училищния звънец, съпроводен от детски смях, радостни гласове и грейнали лица. Започва новата учебна година – време за наука, открития, приятелства и вдъхновение.

Мили първокласници, днес правите първата си крачка по пътя на знанието. Предстои Ви да откривате нови светове, да задавате въпроси, да намирате отговори и да създавате училищни приятелства. Бъдете любопитни и смели, доверявайте се на своите учители.

Скъпи ученици, вярвайте в собствените си възможности и преследвайте целите си с постоянство. Знанията, които придобивате днес, са основата, върху която ще изграждате своето бъдеще. На зрелостниците желая увереност и спокойствие в последната им учебна година и успех в следващата крачка от живота им.

Уважаеми учители, благодаря Ви за професионализма, търпението и отговорността, с които всеки ден сте до своите ученици. Вашата работа не се измерва единствено с наученото в класната стая – Вие помагате на младите хора да откриват способностите си и да израстват като личности.

Скъпи родители, бъдете близо до децата си, подкрепяйте ги и вярвайте в тях. Пътят на образованието е общ – когато семейство и училище вървят в една посока, децата имат най-сигурната опора за своето развитие.

На всички ученици, учители и родители желая здрава, успешна и спокойна учебна 2026/2027 година, изпълнена с добри резултати, вдъхновение и много поводи за гордост.

На добър час!

Инж. Дилян Млъзев

Кмет на община Елена