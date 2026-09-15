Инж. Пламен Чернев: „Днес е празник на всички, които вярват, че образованието е най-ценната инвестиция в утрешния ден!“

Уважаеми учители, родители и ученици,

Приемете моите поздравления по случай първия учебен ден. 15 септември продължава да бъде символ на прогреса и необятните мечти, празник на знанието и бъдещето на българската нация. 15 септември е марш на младостта и мъдростта, празник на всички, които не спират да вярват, че образованието е най-ценната инвестиция в утрешния ден!

Сухиндол е от примерите в българската просвета. Образователната дейност тук датира отпреди 275 години и малко населени места могат да се похвалят с подобна история. Ние помним и тачим нашите учители, затова изградихме паметна плоча с имената на всички, които през годините са дали част от своя огън на младите поколения в нелеката мисия на образованието. Освен това през Втората световна война Сухиндол се превръща и в университетско селище, защото една от катедрите на Медицинския университет е прехвърлена временно тук.

Уважаеми ученици, бъдете горди, че сте част от тази история. Вие сте бъдещето на нашата община и вие ще го градите. Вземете огъня от вашите учители и го предавайте на тези след вас! Нека пламъкът на просветата не спира да гори в съзнанието Ви и се водете от неговата светлина!

Уважаеми учители, Вие сте продължители на делото на велики сухиндолци, Вашият принос и любов към децата е добрият пример за съвременната образователна система. Поклон пред Вашата отдаденост на професията!

Уважаеми родители, благодаря Ви, че не спирате да подкрепяте децата си в нелеката задача да се развиват и да трупат нови знания всеки ден. Това е най-добрата инвестиция, която можете да направите. Това е сигурната стъпка към успеха!

Честит празник!

Инж. Пламен Чернев

Кмет на община Сухиндол