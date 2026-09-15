Какво вещаят звездите за сряда, 16 август

Луната преминава от Скорпион в Стрелец. До обяд е възможно да усещаме, че делата не вървят така, както сме си ги представяли. Че нещо все ни бави и саботира прогреса ни. В следобеда енергията е съвсем различна. Приемете новото около себе си, ако искате да вървите напред.

ОВЕН

Преодолейте ревността

Днес сте колебливи и трудно вземате правилни решения. Действайте според своите собствени убеждения, без да се съобразявате толкова много с хората около себе си. Ревност в личен план е причината за повечето напрежение и драми вкъщи. Преодолейте това негативно усещане. Може би нямате повод да ревнувате.

ТЕЛЕЦ

Без предразсъдъци

В сряда се освободете от предразсъдъците си и работете организирано, за да постигнете целите. Налага се да преодолявате някои прегради, които сами си създадохте в предишните дни. Целите ви са свързани с хора, от които зависите. Време е да подобрите взаимоотношенията си, за да вървите заедно напред.

БЛИЗНАЦИ

Планирайте бюджета

Въпреки че денят не е от най-активните, вие действате според своята собствена преценка и активно се придвижвате към изпълнение на целите си. Планирайте своя бюджет не само до края на септември, а и в следващите месеци. Днес е времето да видите с какви пари разполагате, за да покриете идващите есенни разходи.

РАК

Овладейте емоцията

Доста нервни сте още от сутринта. Изкарвате яда си на всеки, който ви е пред очите. Разбира се, това не се харесва на никого и поради тази причина е възможно да ви обърнат гръб точно в момента, в който се нуждаете от подкрепа. Овладейте емоцията и нервите, за да не стигнете до там.

ЛЪВ

Стабилност и подкрепа

Радвате се на стабилност и подкрепа от страна на хората, на които разчитате. Днес сте общителни, забавни и често осъществявате контакти, от които дори самите вие се изненадвате, че можете да завържете. Все пак сдържайте емоционалността си. Прекалено лабилни сте психически, въпреки че го прикривате.

ДЕВА

Като нови сте

Промени, новости, разгръщане на нова страница и започване начисто – това са малка част от перспективите, залегнали в прогнозата за днешния ден. Не бързайте с нищо. Всичко с времето си. Важно е да знаете, че един дългосрочен процес на промяна и обновление вече е тръгнал при вас и до месеци ще сте като нови.

ВЕЗНИ

Емоции

И вие сте прекалено емоционални днес. Всяко решение е предпоследно, а от действията ви личи липсата на решителност. Налага се да направите вътрешен анализ на всичко онова, което искате да ви се случи. Трябва да сте наясно с целите и желанията си, за да започнете да ги осъществявате.

СКОРПИОН

Потиснете емоцията

Намирате се в предстартов период и тази позиция на изчакване ви изнервя. Нямате нужда от допълнителни нерви, а използвайте времето, за да наместите плановете си и да ги синхронизирате с физическата възможност за тяхното изпълнение. Потискайте емоцията, ако искате днешният ден да премине без излишни разправии.

СТРЕЛЕЦ

Планирайте бъдещето

Очаква ви труден ден, в който сте склонни да обвинявате всеки за своите собствени неволи, но не и себе си. Ако трябва да бъдем честни, вие сами си създадохте прегради в последните седмици, които сега ще преодолявате с усилия. Не предприемайте нови действия, денят изисква да планирате бъдещето си.

КОЗИРОГ

Ще имате успех

Разполагате с шансове и възможности да постигнете целите си на работното място. Става въпрос за онези, по които вече действате. Не предприемайте нищо ново днес, защото то, от своя страна, няма да е увенчано с успех. Обърнете внимание на личните си взаимоотношения и на хармонията, която липсва в тях.

ВОДОЛЕЙ

Грижете се за здравето си

И за вас предстои един хубави ползотворен ден, стига да действате по вече предприетите задачи, без да се изкушавате от поставяне на нови начала. Бъдете по-общителни. Много хора искат да стигнат до сърцата ви. Обърнете внимание на здравето си и ако чувствате неразположение, веднага посетете личния си лекар.

РИБИ

Бъдете пестеливи

В сряда се радвате на сигурни приходи от действията си в последните няколко дни. Това ви радва. Финансовото ви състояние ще се стабилизира. В желанието си обаче да промените нещо около себе си, да си купите нещо, от което уж имате нужда, можете да изхарчите по-голямата част от тях, вместо да ги спестите.

Хороскоп за родените на 16 септември – Честит рожден ден! Промените, които искате да направите в личния си живот през следващата една година, са продиктувани от склонността ви да виждате само негативите около себе си, без да оценявате реално ситуациите, в които попадате. Имайте очи и за хубавото. Приемайте критиката, която се изсипва върху вас.

Тодор Емилов-Тео