„Купонът на годината“ в Арбанаси събира средства за белодробната болница

Лайънс клуб Велико Търново Янтар организира събитието с Братя Аргирови и DJ Дамян

АТРАКТИВНО ПРАЗНИЧНО ШОУ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА „Д-Р ТРЕЙМАН“.

Събитието е под надслов „Купонът на годината“ и се организира от Лайънс клуб Велико Търново Янтар. Инициативата ще събира средства за изграждането на специализирани помещения, в които да се помести новият рентгенов апарат на лечебницата. Преустройството е задължително, за да може уредът да бъде вкаран в експлоатация.

През юни т.г. респираторната клиника получи дарение рентгенов апарат от нидерландската фондация SMHO „Медицинска и социална подкрепа за Източна Европа“. Благодарение на жеста, специализираната клиника ще успее да замени остарелия и амортизирал такъв апарат, както и да спести инвестиция в порядъка на 300 000 – 400 000 евро.

За да бъде монтиран обаче апаратът, медицинското дружество е натоварено с тежката финансова и организационна отговорност да направи преустройство на помещенията, в които да бъде позициониран.

От Лайънс клуб Велико Търново Янтар подеха инициатива да подкрепят лечебното заведение и по този повод канят на голямото празнично събитие. То ще се проведе на 16 октомври в атракцион „Калоянова крепост“.

На сцената ще се изявят Братя Аргирови и DJ Дамян.

„Всички събрани от инициативата средства ще бъдат инвестирани изцяло в изграждането на специализирани помещения за нов рентгенов апарат в лечебното заведение. Кувертът е в размер на 60 евро и може да бъде резервиран на мобилен телефон 0885 299 957“, съобщиха от организацията.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: архив