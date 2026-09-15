Мирела Йорданова от Елена спечели престижното състезание „Пирин Ултра“ 2026

„Сърцето води там, където силите спират!“ – това сподели Мирела Йорданова след впечатляващата й победа в 25-километровата дистанция на „Пирин Ултра“ 2026.

На 13 септември в Банско се проведе десетото издание на престижното трейл състезание. В „Пирин Трейл’ 26“ застанаха на старт 448 състезатели, сред които 148 жени.

Трасето от Бъндеришка поляна през хижа „Вихрен“ до Банско предложи сериозно изпитание – над 1000 метра положителна денивелация, технични участъци, камъни, морени, клекове и стръмни спускания.

Мирела започва надпреварата като втора сред жените. След хижа „Вихрен“ успява да излезе начело и до финала не изпуска лидерската позиция.

Последните метри обаче се превръщат в истинска битка. Само 200–300 метра преди финала тя разбира, че втората състезателка е непосредствено зад нея. С последни сили Мирела стига до финалната линия за 3 часа и 12 минути, само 27 секунди пред Лина Христова.

Така състезателката от Елена завоюва първото място при жените.

„Пирин е любимата ми планина и знаех, че съм в свои води. Имах добро предчувствие, но надминах собствените си очаквания. Чувството е незаменимо. След такъв успех осъзнаваш, че всяка тренировка си е струвала“, споделя Мирела.

Следващото предизвикателство за нея вече е съвсем близо – бягането „Елена Трейл Рън“, което ще се проведе на 19 и 20 септември. Този път Мирела ще застане на старт на родна земя.