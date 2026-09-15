На площада с шевицата Плаково кани на сбор

Плаково празнува на 19 септември традиционния си сбор. Мястото е централният площад с шевицата, който от 2024 г. е гордост за селото.

Кметството е подготвило богата музикална програма, която започва в 18 часа. Жители и гости ги очакват народни песни и танци от доказани изпълнители. За тях ще пеят и играят сборна формация от танцов клуб „Белонога“ и състав „Фолклория“, деца от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Елена, и самодеен състав от селото домакин – „Плаковчанки“.

Специални гости са народната певица Златимира Стефанова, на гайда ще свири Галин Ганчов, а тъпана ще удря Емилиян Костов.

От 19 часа е големият концерт на открито на народната певица Надя Казакова.

От няколко дни великотърновското село може да се похвали и с преобразената стара автобусна спирка, на която също е изрисувана шевица, превръщаща се в запазена марка на Плаково.

Красивото село продължава да се благоустроява, през август беше възстановен още един от кладенците в населеното място. Бе поставено и информационно табло, където жителите могат да прочетат най-важните местни новини.

Ана РАЙКОВСКА