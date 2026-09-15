Наследници на загинали във войните от Миндя се събират за 100-годишнината на Черния паметник

100 години се навършват от построяването и освещаването през 1924 г. на Паметника на загиналите във войните 1912 – 1918 г., известен като Черния паметник.

По искане на родолюбиви жители на Миндя и наследници на героите от селото сдружение „Задруга за Миндя“ организира тържествено отбелязване на годишнината. Вече е обявена датата – 10 октомври 2026 г.

Инициативата за отдаване почит на всички жертви на фронта и загиналите по-късно от раните си е подкрепена от Кметство Миндя и местното читалище „Развитие – 1893“.

Поканват се всички наследници на героите, жители на село Миндя и граждани, свързани със селото, които не живеят тук, да присъстват.

От сдружението приканват всеки, който има информация за такъв герой във фамилията си, да се свърже с него на имейл zadrugazamindya@gmail.com или със Стефка Попова на тел. 0887 412 023.

В скоро време ще стане ясна и конкретната програма на събитието.

Ана РАЙКОВСКА