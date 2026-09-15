Николай Панайотов: “Нелепа грешка ни коства победата, ефективността ни е голям проблем”

“Колебливо първо полувреме. Контролирахме топката, но нямахме ситуации. След почивката успяхме да приберем гостите от Несебър в тяхната половина. Момчетата се стараха, не мога да бъда недоволен. Не може да допускаме такива грешки, при положение че те нямат реално голово положение. Тази нелепа грешка ни коства победата. Трябва да бъдем по-ефективни. Липсва ни малкото, за да бъдем по-успешни в наказателното поле. Работим повече върху фаза атака. Повечето са нови момчета, лятото се събрахме и искаме да сглобим добър отбор. Момчетата се стараят много, изпълняват задачите. Тази ефективност ни е големият проблем на този етап.

В следващия мач гостуваме на „Янтра 2019“ /Габрово/, която също допуска изненади. Надявам се отново да покажем това желание да се надиграваме и съответно да успеем да спечелим”, коментира старши треньорът на „Локомотив“ Николай Панайотов след равенството 1:1 с ОФК “Несебър”.