Новите колежани положиха клетва в първата си учебна година в Американския колеж

С успешен прием и с амбицията да продължат успехите и да ги надграждат, ученици и учители в ЧПГ „Американски колеж – Аркус“ започнаха учебната 2026/27 година на 15 септември.

Първият учебен ден бе особено вълнуващ за колежаните от трите паралелки осмокласници и за петокласниците, за които това е началото на нещо ново. Общо новоприетите ученици са 65.

296 възпитаници в 19 паралелки се обучават тази учебна година. Вече няма професионални паралелки, но училището има нов профил – „Математика“, той се изучава от учениците от 8 Б клас. Запазва се чуждоезиковото обучение (8 А клас) и профил „Природни науки“ (8 В клас).

Гости на откриването на новата учебна година бяха зам.-кметът на Велико Търново Мариела Цонева и Галина Банкова – член на Борда на училищното настоятелство.

Пръв към ученици, учители и родители се обърна директорът на Американския колеж Петър Иванов. „Петокласници, вие вече не сте малките в началното училище. Бъдете спокойни, след две седмици ще тичате по стълбите по-бързо от всички! Към осмокласниците: Добре дошли в гимназията на новоприетите и на тези, които продължиха образованието си при нас. Проведохте тежка битка с изпитите и спечелихте своето място тук. Сега ви предстои най-хубавото – нови приятелства, истински големи мечти и разбира се, повече учене. Родители, поемете си дъх, вашите деца са в сигурни ръце. Доверете ни се! Зад успеха на всяко дете стои един мотивиран учител. Искам да ви уверя, че нашият преподавателски екип се състои от абсолютни професионалисти.

Огромни благодарности и към училищното настоятелство! Благодарение на вашата подкрепа, енергия и партньорство, нашата гимназия продължава да бъде модерно, уютно и сигурно място за развитие.

На добър час и нека годината бъде забавна и незабравима!“, пожела Петър Иванов.

Пожелание за успех и искрени благопожелания към ученици и учители отправиха и официалните гости.

След това директорът Петър Иванов и зам.-директорката Маргарита Маринова прочетоха на български и английски клетвата, която полагат новоприетите колежани, а те се заклеха да учат и се забавляват, да развиват своите способности и да творят. „Аз обещавам с гордост да представям моето училище навсякъде, където отида! Да следвам принципите СВОБОДА, ЗНАНИЕ, СЪВЪРШЕНСТВО, защото тези принципи са безценни, а тяхното прилагане е път към съвършенството“, се казва още в клетвата.

Приветствие – обръщение от името на най-големите ученици, направи Габриела Ламбева от 12 А клас. „Добре дошли най-вече на петокласниците и осмокласниците, които прекрачват прага на училището ни за първи път. Добре дошли и на моите съученици – за последен път. На всички останали – добре дошли на поредното приключение. За 4-те церемонии, на които съм присъствала, най-важното, което научих – подобно на живота, думите, изречени на този ден, могат да бъдат разбрани в ретроспекция. Пожеланията, които получаваме на 15 септември, придобиват смисъл чак след като преминем през трудностите, емоциите и малките победи на всяка учебна година. Училищният живот неизменно намира начин да ни изненада. Среща ни с много възходи и падения, с нови въпроси, нови изпитания. Затова не можем да изживеем тази година предварително.

Но нека тази учебна година не я наблюдаваме отстрани. В края й вероятно отново ще се обърнем назад и тогава ще видим връзките, които все още не виждаме. Независимо къде стоим днес по пътя си, насладете му се и на добър час!“, сподели пред всички бъдещата абитуриентка.

След смислените й и прочувствени думи музикален поздрав с вечния хит на АББА „Мама мия“ отправиха 4 талантливи момичета от 11 А клас.

Нека тази учебна година бъде изпълнена с удовлетворение от свършената работа и с много положителни емоции, пожела в края на тържеството водещата. След което учениците, поведени от петокласниците, влязоха за първия учебен час в класните стаи на Американския колеж.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката