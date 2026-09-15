Петър Ганев: „Учете се, за да сполучите, бъдете любознателни и не се страхувайте да задавате въпроси“

Скъпи ученици, учители и родители,

15 септември отново поставя началото на една нова учебна година – време за нови знания, приятелства, предизвикателства и мечти. 15 септември е неспирният стремеж на поколения българи за просвета и просперитет.

Скъпи ученици, пожелавам Ви здраве, смели мечти и много успехи! Учете се, за да сполучите, бъдете любознателни и не се страхувайте да задавате въпроси, да опитвате и да преодолявате трудностите. Не се отказвайте от мечтите си, защото всяка голяма цел започва с малка крачка. Помнете, че образованието е много повече от знанията в учебниците – то ви помага да изградите своя характер, да откриете своите способности и да намерите своето място в света.

Уважаеми учители, Вашият труд е отговорна и благородна мисия. Вие не само обучавате, но и възпитавате бъдещето на България. Пожелавам Ви здраве, сили, вдъхновение и удовлетворение от успехите на Вашите ученици.

Уважаеми родители, бъдете опора на децата си, насърчавайте ги и вярвайте в тях. Нека заедно им помогнем да растат знаещи, уверени и достойни хора.

Нека новата учебна година донесе много успехи, усмивки и поводи за гордост на всички деца в община Златарица!

На добър час!

Петър Ганев

Кмет на община Златарица