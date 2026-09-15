Полицията засилва мерките за безопасност около училищата във Велико Търново

Засилено полицейско присъствие, проверки около училища и детски градини и контрол по пътната безопасност са част от мерките на ОДМВР – Велико Търново, за началото на учебната година.

С началото на учебната 2026/2027 година полицията във Великотърновска област предприема традиционните мерки за гарантиране на сигурността на децата и спокойствието около учебните заведения. Акцентът е поставен както върху безопасността на пътя, така и върху предотвратяването на рискове за малолетните и непълнолетните.

Полицейската акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ ще продължи през септември и октомври. От 15 до 21 септември ще се проведе Седмицата на детската пътна безопасност, а 18 септември е определен от ROADPOL за Ден без жертви на пътя.

ПРОВЕРЕНИ СА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ. Преди началото на учебната година са извършени проверки на сградите на училищата и детските градини в областта. Те са реализирани съвместно със служители на РД ПБЗН – Велико Търново.

Проведени са и срещи с охранителните фирми, които отговарят за охраната и пропускателния режим в учебните заведения.

Особено внимание е отделено на инфраструктурата около училищата. Служители на районните управления и Пътна полиция са проверили състоянието на пътната сигнализация и маркировката, уличното осветление, предпазните и пешеходните ограждения.

Общо 404 проверки са извършени на територията, обслужвана от ОДМВР – Велико Търново. От тях 122 са свързани с безопасността на входовете на учебните сгради, 102 – с предпазните огради и пешеходните ограждения, 92 са извършени в училища, а 86 – в детски градини.