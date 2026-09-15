С носия и пендари малката Лора стана талисман на първокласниците в ОУ „Бачо Киро“

Учебното заведение посреща учениците в обновена и модерна сграда

С ПЪСТРА НОСИЯ И ПЕНДАРИ В КОСИТЕ 6-ГОДИШНАТА ЛОРА ИВАНОВА СЕ ПРЕВЪРНА В ТАЛИСМАН НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В ОУ „БАЧО КИРО“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Малката госпожица сама избрала да посрещне първия учебен ден не с рокля, а с почит към българската традиция.

„Мамо, аз искам да съм с носия на 15 септември“, заявила красавицата още след края на предучилищната си подготовка през април. Родителите й изпълнили желанието. Носията била специално ушита за повода, сподели майката на Лора. Изборът на тоалет не бил случаен. Момиченцето харесва народни танци, интересува се от българската история и фолклор и обича да посещава музеи.

Любовта й към родното се подклажда от цялото семейство, в което има сериозна концентрация на учители. Дори таткото на Лора е педагог.

Само на няколко крачки от нея изпъкна друга впечатляваща първокласничка. 6-годишната Габриела Георгиева посрещна празника с ефектна прическа, красив тоалет и розова раница. За малката госпожица 15 септември е двойно начало. Тя е родом от Бяла, но семейството се преместило във Велико Търново. Така момиченцето, освен че тръгва по пътя на знанието, тепърва ще създава приятелства в старата столица.

Всички ученици бяха пременени с празнични дрешки, старателно направени прически, големи раници и носеха пъстри букети за учителите.

Не по-малко развълнувани бяха и родителите, които признаха, че подготовка за новата учебна година им стъпила на над 500 евро.

Този път 15 септември в ОУ „Бачо Киро“ имаше още един специален повод за радост. Малчуганите започват учебните занятия в обновена и модернизирана училищна среда. Учебният процес пък се провежда само в сутрешна смяна.

Директорът Валентина Найденова приветства най-малките с особено вълнение.

„С огромна радост приветствам първокласниците в голямото семейство на ОУ „Бачо Киро“. Семейството, което пази своите традиции, но и умело върви напред. ОУ „Бачо Киро“ не е просто училище, а място, в което всички израстваме, създаваме приятелства и се учим да бъдем добри, уважителни и човечни“.

Сред официалните гости беше кметът на Велико Търново инж. д-р Даниел Панов. Той изрази удовлетворение, че големият ремонт в школото окончателно е приключил, а децата ще учат в модерна и уютна среда.

„Помнете и знайте, че вашите учители ще ви отворят вратите на знанието. Бъдете целеустремени. Гордеем се с постиженията на всички ученици. Успехите ви вдигат авторитета на историческата и духовна столица на България“ , посочи градоначалникът.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката