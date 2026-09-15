С обновена сграда и два нови STEM кабинета започна учебната година в основното училище в Батак

С две придобивки започна учебната година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в павликенското село Батак. На 15 септември бяха открити обновената училищна сграда и два нови кабинета със STEM среда.

В рамките на първия проект фасадата на сградата е ремонтирана и обновена. Почистени и ремонтирани са съществуващите висящи улуци, монтирани са нови водосточни тръби, а покривът е частично ремонтиран. Обновени са три класни стаи и коридори, за да бъде училищната среда по-приятна, по-светла и по-добре подготвена за ежедневието на учениците и учителите.

Общата стойност на строително-монтажните работи е 92 032 евро с ДДС. Финансирането е предоставено от МНО в резултат на отправено от директора на училището искане за средства.

Новата STEM среда с два кабинета е изградена на втория етаж на училището с финансиране на стойност 93 хил. евро (181 800 лв.), осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, за изпълнение на проекта „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи“.

В едната класна стая е обособена изследователска лаборатория, в която водещо направление е математиката, където учениците ще могат да използват знанията си, за да решават реални проблеми.

Другото ново пространство е Центърът по информатика, където учениците ще използват съвременни технологии и нови методи на обучение; ще работят с казуси, симулации и задачи. В STEM средата е обособена и зона за отдих, игри и забавления – място, в което учениците могат да прекарат свободното си време, да си починат, да поговорят.

Лентата на новоизградените обекти прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на училището Шенай Нуриев и кметът на с. Батак Зенко Маринов.

„15 септември е символ на почитта, която българите имаме към знанието и образованието. Нашето училище е широко отворило вратите си, за да посрещне всички ученици във вашия втори дом“, каза директорът Шенай Нуриев.

„Първият учебен ден дава вълнуващ път към знанието, науката и новите отговорности в училище. Поставете днес добро начало на вашето обучение, за да се радвате на добри резултати в края му“, каза кметът на с. Батак Зенко Маринов.

„Днес е троен празник за училището ви.

Благодарение на обновената сграда и новите кабинети, ще имате много възможности да развивате своите способности и да надграждате. Тази среда ще бъде по-приятна и за учителите, които работят единствено за доброто на учениците в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, каза в словото си кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

На първия учебен ден 134 първокласници прекрачиха прага на училищата в община Павликени. Всеки от тях по традиция получи подарък от кмета – родолюбива азбука, в която всяка буква отговаря на дума, свързана с историята и природата на община Павликени.

Ана РАЙКОВСКА