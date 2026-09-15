Tesla се насочва към Велико Търново с гигантска батерия

Делян Добрев: „Проектът е един от най-големите в Европа, а този във Велико Търново ще е сред най-мащабните“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧАСТ ОТ НОВАТА ЕНЕРГИЙНА КАРТА НА ЕВРОПА, АКО БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН МАЩАБНИЯТ ПРОЕКТ ЗА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, КОЙТО СЕ ОБСЪЖДА С АМЕРИКАНСКИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН ГИГАНТ TESLA.

Това обяви бившият депутат и енергиен министър Делян Добрев, който посочи старата столица като една от трите локации в България, за които се водят напреднали разговори за изграждането на големи системи за съхранение на електроенергия. Другите два проекта са планирани в Стара Загора и Твърдица.

„Този във Велико Търново ще бъде един от най-големите в Европа“, заяви Добрев.

БАТЕРИЯ С ОГРОМЕН КАПАЦИТЕТ

Става дума за съоръжение от ново поколение, което ще може да съхранява големи количества електроенергия и да ги връща в мрежата в моментите, когато потреблението е най-високо.

Технологията има все по-голямо значение заради бързото развитие на соларните и вятърните централи. Когато производството на електроенергия е голямо, излишната може да бъде натрупана в батериите. В часовете на по-голямо потребление може да бъде освободена обратно в мрежата.

По този начин подобни системи помагат за балансирането на електроенергийната система и позволяват по-пълноценно използване на произведената зелена енергия.

СТАРАТА СТОЛИЦА С РОЛЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА НА БЪДЕЩЕТО

Ако проектът бъде реализиран, Велико Търново ще се нареди сред местата в България, които имат ключова роля в развитието на новата енергийна инфраструктура.

Инвестиция от подобен мащаб би могла да донесе допълнителен икономически интерес към региона и да привлече нови компании, свързани с енергетиката, технологиите и инфраструктурата.

За старата столица това би било и сериозен имиджов успех. Името на Велико Търново ще бъде свързано не само с историята и туризма, но и с една от най-бързо развиващите се технологии в енергетиката.

БЪЛГАРИЯ ИЗГРАЖДА ОГРОМЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

По думите на Делян Добрев инвестициите в системи за съхранение на електроенергия у нас вече надхвърлят 3 млрд. евро. Именно батериите се очертават като един от ключовите елементи за развитието на възобновяемата енергетика.

България има възможност да се превърне в своеобразна „батерия“ на региона – да съхранява електроенергия в моментите на излишък и да я подава обратно към мрежата, когато търсенето и цените са по-високи.

Това може да превърне страната във все по-важен фактор на електроенергийния пазар в Югоизточна Европа.

ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е КЪДЕ ЩЕ БЪДЕ БАТЕРИЯТА

Все още няма публично обявени подробности за точната площадка във Велико Търново, мощността и капацитета на съоръжението, размера на инвестицията и сроковете за изграждане.

Предстои да стане ясно и как точно ще бъде структурирано участието на Tesla в проекта.

Затова към момента той трябва да се разглежда като напреднала инвестиционна инициатива, а не като окончателно реализирана инвестиция.

Но ако договорките бъдат финализирани, Велико Търново може да се окаже домакин на съоръжение, което ще има значение далеч отвъд границите на областта.

Стилян НАЙДЕНОВ

Сн. „Тесла“