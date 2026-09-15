Удари първият звънец в най-голямото училище от областта

Първокласници от 6 паралелки заеха местата си за пръв път в класните стаи

Първият училищен звънец удари в най-голямото училище от област Велико Търново. Дворът на СУ „Емилиян Станев“ се изпълни с много детски смях и ученици, които носеха букети за своите учители.

За прекрасната атмосфера се погрижиха и музикантите от „Джуниър бенд“, които свириха до започване на официалната програма и изпълниха националния химн.

Началото беше дадено с посрещане на знамето на училището. В двора премина знаменосецът заедно с двете асистентки. Водещи и тази година бяха ученици от школото, а думата беше дадена на директора на училището Дияна Добрева. Тя се обърна със специален поздрав към ученици и учители.

„Само до вчера училището беше много тихо и празно, но днес съм спокойна, защото всичко е наред. Много е важен днешният ден за нашите първокласници. Мили деца, пожелавам ви училището за вас да бъде място за знания и вълшебства, където ще напишете първите си буквички, с които после ще пишете имената си. На дванадесетокласниците пожелавам да се изправят гордо и да си кажат, че са дали най-доброто от себе си. Пожелавам на всички училището да бъде място на жива връзка. На учителите пожелавам да бъдат спокойни и да се гордеят с успехите на учениците си. Благодаря на родителите, които са ни гласували доверие“, каза Дияна Добрева.

6 са паралелките с първокласници тази година, те прекрачиха за пръв път прага на училището и седнаха на своите чинове. Към тях и към всички ученици се обърна и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

„Правете големи крачки и учете това, което ви преподават учителите. Уважаеми ученици, нека бъдем отново горди с вашите постижения, вие издигате авторитета на нашия град. Уважаеми учители, дълбок поклон за всичко онова, което правите за бъдещето на Велико Търново и България. Вие учите децата да познават историята на нашия град. Уважаеми родители, обичта и подкрепата, която давате на вашите деца, е важна роля. На добър час!“, обърна се към всички Даниел Панов.

Той призова присъстващите да аплодират „Джуниър бенд“, определяйки училищния духов оркестър като „емблема на нашия град“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът