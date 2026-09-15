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Васил Христов: „Прекрачвайки училищния праг, вие пренасяте през времето завета на нашите предци“

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Уважаеми учители, скъпи ученици,

Първият учебен ден е паметен празник на българския дух и национално достойнство. Днес, прекрачвайки училищния праг, вие пренасяте през времето завета на нашите предци, които в тъмните векове на робството издигнаха в култ знанието и книжовността.

Лясковец и нашите села са горди наследници на богати просветни и културни традиции. Наш свещен дълг е да пазим и развиваме този чист възрожденски плам, превърнал буквите и духовността в най-мощното оръжие за оцеляването и възхода на нацията ни.

Уважаеми учители,

На вашите плещи лежи отговорността не само да образовате, но и да възпитавате родолюбци. Пазете възрожденския устрем на предците ни, превръщайте класната стая в огнище на родолюбие и учете децата ни да се гордеят със своя корен и история!

Скъпи първокласници и ученици,

Знанието е свобода и сила! Когато отворите буквара и учебника, помнете, че всяка дума е наследство от онези, които преди Вас са градили духовността на община Лясковец. Бъдете достойни за техния завет. Пазете българския език, обичайте родината и нека искрите на възрожденския дух светят в очите Ви по пътя към високите научни върхове!

Пожелавам здраве, кураж и успешна нова учебна година!

Честит празник и на добър час!

 

Васил Христов

Кмет на община Лясковец

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