Венцислав Спирдонов: „Тук, в историческата и духовна столица на България, знанието има особена сила“

Скъпи ученици,

Уважаеми учители,

Скъпи родители,

Училищният звънец отново удари! Първият учебен ден настъпи! Днес прекрачвате училищния праг с цветя в ръцете, усмивки по лицата и с особено вълнение.

За най-малките днешният ден е начало на едно голямо приключение – първата класна стая, първият учител, първите приятелства.

За най-големите това е година на важни решения, много труд и подготовка за следващата голяма крачка в живота.

Тук, в историческата и духовна столица на България – Велико Търново, знанието има особена сила.

В нашия град, съхранил духа на българската книжовност и просвета, всеки първи учебен ден е напомняне за отговорността ни да пазим любовта към знанието и да я предаваме на следващите поколения.

Скъпи ученици, пожелавам Ви да влизате в училище с любопитство, да учите с желание, да не се страхувате от грешките и да имате смелостта да мечтаете. Нека класната стая бъде място, в което да създавате приятелства, да откривате вдъхновение и да повярвате в себе си.

Уважаеми учители, благодаря Ви за търпението, добротата и обичта, с които всеки ден сте до децата на Велико Търново – нашите деца. След време те може да забравят някои от уроците, но никога няма да забравят учителя, който ги е насърчил, повярвал е в тях и им е помогнал да открият своя път.

Скъпи родители, насърчавайте децата си, вярвайте във възможностите им и бъдете до тях – с гордост в щастливите моменти и с подкрепа в трудните.

Нека новата учебна година бъде изпълнена с усмивки, вдъхновение, приятелства и успехи!

На добър час!

Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновския общински съвет