Защо Венера е без луна? Ново изследване дава отговор

Причината Венера да няма естествен спътник може да се крие в изключително бавното въртене на планетата. Според ново изследване това би довело до постепенно приближаване на евентуална луна и в крайна сметка до сблъсък с Венера – своеобразен „небесен канибализъм“, пише Ройтерс.

Теорията е предложена от учени от Калифорнийския университет в Ривърсайд и е публикувана в сп. „Астрофизикъл Джърнъл“. Тя се различава от досегашните хипотези, според които Венера или никога не е имала луна, или спътникът ѝ е бил унищожен при сблъсък с друго небесно тяло.

„Ако е имала луна – а вероятно е имала такава в даден момент – не би могла да я задържи“, посочи пред Ройтерс астрофизикът Стивън Крейн, водещ автор на изследването. Компютърни модели показват, че хипотетични луни с различни размери биха имали една и съща съдба – постепенно да се приближат до Венера и да се сблъскат с нея.

Според учените подобно събитие вероятно е станало през първия милиард години от историята на Венера. Планетата се е формирала, както и останалата част от Слънчевата система, преди около 4,5 милиарда години.

На Венера са необходими около 243 земни денонощия, за да извърши едно завъртане около оста си, докато Земята се завърта за около 24 часа. Именно скоростта на въртене е ключова за движението на естествените спътници.

На Земята взаимодействието между планетата и Луната постепенно я отдалечава от нас с около 4 сантиметра годишно. При Венера, заради бавното ѝ въртене, ефектът би бил обратен – евентуалната луна би губила орбитална енергия и би се насочвала към планетата.

Няма доказателства, че Венера действително е имала луна. Учените обаче смятат, че тя вероятно е преживяла множество големи сблъсъци в ранната история на Слънчевата система. Подобен сблъсък се смята и за най-вероятното обяснение за произхода на земната Луна.

Допълнителни данни за Венера се очаква да дадат бъдещите мисии на НАСА DAVINCI+ и VERITAS, които ще изследват атмосферата, повърхността и геоложката история на планетата.