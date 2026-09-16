16 отличия за “Олимпик” /В. Търново/ от “Aqua Life Swimming Talents ’26” в Кранево

16 отличия спечелиха плувците на “Олимпик” /В. Търново/ от международния турнир “Aqua Life Swimming Talents ’26”, проведен в Кранево, с участници от Молдова,Украйна, Полша, Румъния,Турция и България.

Мирослав Стефанов победи на 50 метра свободен стил, втори е на 50 м гръб, 100 м свободен стил и трети на 200 м в същата дисциплина. Никол Владинска е шампионка на 100 м гръб, 100 и 50 метра бруст и вицешампинка на 50 м свободен стил. Владислав Маринов се окичи със злато на 100 м бруст и сребро на 50 м бруст. Със сребърен медал се завърна Йоана Керекиярто на 50 м бътерфлай, с бронзови Виктория Илиева на 50 и 100 м бруст, Теменуга Керекиярто на 50 м бътерфлай, Дариан Любенов на 50 м бруст и Виктория Стаменова на 100 м свободен стил.

Нормативи за участие на държавни първенства покриха Денислав Пенчев и Дариан Любенов.

,,Прибираме се от международния турнир в Кранево с цели 16 завоювани медала! Изключително горди сме с представянето на всички наши деца! Те показаха огромно желание за победа, борбеност и хъс във всеки един старт, като дадоха всичко от себе си до последния метър. Зад всеки медал стоят много труд, постоянство и безброй часове в басейна. Най-голямата ни радост е да виждаме как децата се развиват, стават все по-уверени и не се отказват, дори когато състезанието е трудно…Поздравления за всички наши плувци! Продължаваме да работим, да се развиваме и да преследваме следващите цели!“, обяви треньорът Мирослав Стоименов.