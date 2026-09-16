четвъртък, септември 17, 2026
Последни:
„UnderdogS“
Спорт

Сребро и бронз за „UnderdogS“ от турнир в Стара Загора

БОРБА БГ 86 четения 0 Comments

С два медала се завърна великотърновският клуб „UnderdogS“ от турнира по кикбокс в стил К1, проведен в Стара Загора.

В категория до 67 килограма при юношите младша възраст, вицешампион стана Божидар Георгиев.

Съотборникът му Тихомир Тодоров се нареди на трето място в категория до 67 кг при юношите старша възраст, сред конкуренти от 5 други клуба.

„Предвид факта, че К1 е най-твърдият правилник в аматьорския кикбокс, а конкуренцията на турнира беше сериозна, определяме представянето си като достойно. Оставаме критични към себе си и се връщаме обратно в залата за да работим повече, за по-високи резултати занапред“, коментира треньорът и президент на „UnderdogS“ Иван Ангелов.

 

Вижте още

Футболистите от Царевец спечелиха гостуването в Обнова

БОРБА БГ 114 четения 0

Млади борци от четири държави очакват на „Никола Петров“

БОРБА БГ 509 четения 0

Колев и Юруков бележат за първа победа на „железничарите“ през зимната пауза

БОРБА БГ 60 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *