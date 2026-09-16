Сребро и бронз за „UnderdogS“ от турнир в Стара Загора

С два медала се завърна великотърновският клуб „UnderdogS“ от турнира по кикбокс в стил К1, проведен в Стара Загора.

В категория до 67 килограма при юношите младша възраст, вицешампион стана Божидар Георгиев.

Съотборникът му Тихомир Тодоров се нареди на трето място в категория до 67 кг при юношите старша възраст, сред конкуренти от 5 други клуба.

„Предвид факта, че К1 е най-твърдият правилник в аматьорския кикбокс, а конкуренцията на турнира беше сериозна, определяме представянето си като достойно. Оставаме критични към себе си и се връщаме обратно в залата за да работим повече, за по-високи резултати занапред“, коментира треньорът и президент на „UnderdogS“ Иван Ангелов.