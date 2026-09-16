3D мапинг на „Асеневци“, пяна парти и огнено шоу в „Нощ на Самоводската чаршия“

Титаните от „Диана експрес“ идват за културната проява

За поредна година жителите и гостите на Велико Търново ще се насладят на разнообразна програма в „Нощ на Самоводската чаршия“ и Фестивал на занаятите. Културните прояви се утвърдиха като любими в календара на Общината.

Програмата започва на 18 септември с изпълнения на Студио „Румина“ от 18.30 часа. В 20.30 часа безплатно ще бъде излъчен спектакълът „Звук и светлина“, а веднага след това на площад „Цар Асен I“ ще има концерт на група Funkilicious.

На 19 септември от 18:00 ч. театър „Весел“ представя постановката „Хитър Петър“, а за 21:00 ч. е предвидено 3D Mapping Show „Величието на Асеневци“. По традиция светлинният спектакъл привлича хиляди гости в старата столица, а центърът на Велико Търново се изпълва с хора. В 21:30 ч. е насрочено дефиле-концерт на младите музиканти от Junior Band.

На 20 септември от 18.00 часа Детска вокална група с ръководител Рени Трайкова ще зарадва посетителите на културното събитие, а час по-късно ще се изявят талантите от Детска вокална група с ръководител Петя Кръстева.

В 21.00 часа е концертът на „Диана експрес“. Любимците на няколко поколения българи ще изпълнят златните хитове от своя репертоар.

На 21 септември от 17:30 ч. е предвидено дефиле на артисти на кокили с костюми „Народни носии“. Час по-късно започва латино парти с DJ DOMI, а малко преди 23.00 часа всички ще се насладят на впечатляващо огнено шоу.

В празничния 22 септември организаторите са предвидили интерактивно представление със сапунени балони, което ще започне в 13.00 часа. В 16.00 часа е началото на пяна партито. В 20.00 часа е програмата на група „Шекерова и Фалшивите герои“. Златни български хитове от XX век, авторски песни и специална програма, посветена на творчеството на Тодор Колев.

Михаил МИХАЛЕВ