Адрес: На село. Лазарци е с 12 жители, но и с най-много активни фирми на глава от населението

Който не е ходил или чувал за малкото еленско село Лазарци, най-често си го представя като поредната балканска махала с пусти къщи, изпълнени с тишина и навяващи тъжни мисли.

Като навлезе обаче в него, го очаква културен шок. Спретнати къщи с подредени дворове с овошки, люлки и китни градинки, предназначени по-скоро за почивка, отколкото за кърска работа, са наредени от двете страни на удобния асфалтиран път, който започва от Елена и свършва в Мийковци. Е, има и няколко плевни, тръгнали да се свличат, но те по-скоро допълват впечатлението за автентичност и придават допълнителен чар на мястото.

Къщите за гости, окичени с българското знаме и с патриотични надписи, посрещат летовници целогодишно, интернетът и мобилните връзки са безупречни и цялостното впечатление е, че Лазарци е на косъм да стане малък курорт, нищо че основната улица е дълга само 300 метра. За това не пречи дори липсата на здравна служба и магазин, макар че търговски обект отваря за по половин час сутрин и вечер, колкото за хляба, защото Елена е на 6 км разстояние. Сметосъбирането също е редовно. Като прибавим и великолепната гледка към близкия връх Острец с вулканичен произход, тъй като селото се намира под североизточния му склон, не е чудно, че Лазарци постоянно набира популярност.

Макар и с 12 постоянни жители, бившата махала оживява, особено през лятото. Лазарци е към Кметство Буйновци, управлява се от кметския наместник Стефан Котуков и в него трайно са се заселили хора в трудоспособна възраст, пожелали да избягат от градския живот.

ЛАЗАРЦИ БИЛО ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА И С ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ

Селището възниква в началото на XVIII век от тракийски бежанци след започналите големи набези на турци и кърджалии. През неговата интересна история и живота сега ни превежда Петър Петров, бивш шеф на ОП „Пазари” и постоянен жител. Хората успели да се адаптират към по-тежките условия, които предлага планината, и започнали да се занимават основно с животновъдство. Явно са били и по-независими, защото предание гласи, че турчин не е стъпвал по тези места.

Но и мястото, което са избрали – изключително атрактивна местност, било подходящо за живот – с питейна вода и защитено от бури, защото преобладават западните ветрове и течения. Друга негова особеност е т.нар. беломорско течение, което преминава през Лазарци и стига и до Арбанаси. Неслучайно на връх Чумерна, който също може да се види, е разположена радиолокационна станция, позволяваща видимост до Бяло море. Зимите тук са интересни – с ниски температури, с повече сняг, но и повече слънцегреене, което създава усещането за някаква топлина дори и в студа. При надморска височина 460 метра климатът по-скоро се доближава до средиземноморския, казва Петър Петров.

В турско време и преди Освобождението Лазарци е център на община, с 15 махали и колиби. Къщата, в която се е намирала Общината, е запазена, а надпис напомня, че след Освобождението, от 31 декември 1880 г. до 1907 г., в нея са влизали махалите Бръчковци, Брежници, Велковци, Витьовци, Драгановци, Драгоевци, Ничовци, Нюшовци, Продановци, Тончевци, Тарханци, Трънковци, Угорялковци и Хъневци. Кмет е бил дядо Стойко, починал през януари 1907 г. Тук се намирал общинският хамбар, в който се събирал натуралният данък от зърнени храни.

Селото е с голяма икономическа активност

Местната статистика показва, че въпреки малкия брой жители тук са регистрирани и работят най-много фирми на глава от населението – животновъдни (за отглеждане на овце, крави и за биопчеларство), за дърводобив, туристически и за консултантски услуги. Има и три къщи за гости, били са 4, но собственикът на едната починал и тя била закупена от българин с немско гражданство, развивал дълги години строителен бизнес в Германия. Петър Петров с усмивка вметва, че всички в селото очакват да потекат чуждестранните инвестиции.

Без да са кой знае колко имотни, хората в селото с работата си, а възможности за нея не липсват, успяват да поддържат добър стандарт на живот. Има и пенсионери, които кротко си живеят и се грижат за имотите си.

Туризмът се развива, най-добрата реклама е от уста на уста и тя работи. Много още може да се желае обаче откъм инфраструктурата и ангажименти на институции и Община към местния бизнес. Особено за водоснабдяването.

ИЗГРАДЕН ВОДОПРОВОД, КОЙТО ДА ДОКАРА ЙОВКОВСКА ВОДА, НЕ Е ПУСНАТ ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ

Лазарци се снабдяват с вода от три каптажа, които захранват 36-кубиков селски резервоар, собственост на Община Елена. С доброволен труд по старо постановление за самооблагане хората са изградили водопроводната мрежа на селото, канализация все още няма. Тръбите са старите етернитови, чести аварии няма, но има недобросъвестно ползване на водата, смята Петър Петров. Даже през август Лазарци бе на режим, тъй като някои се опитват да развиват зеленчуково производство, а без поливане не става.

Основният упрек е, че изграден по проект водопровод с Акт 16, който да свърже селото с язовир „Йовковци”, повече от 15 години не е пуснат в експлоатация. 800 000 лева на европейските данъкоплатци са загробени между Лазарци и Илаков рът, а писмо от някогашната министърка на МРРБ Лиляна Павлова удостоверява, че обектът е финализиран, извършени са дори задължителните 72-часови проби и е предаден за стопанисване на Община Елена. „Проблемът с количеството и качеството на водата ние някак си го решаваме. Затруднението идва оттам, че селото няма договор с „ВиК Йовковци” и това стопира всякакъв инвестиционен процес, защото какъвто и да е проект не може без част ВиК, за да се спази Законът за устройство на териториите. Не че не намираме начин, но това е тотален парадокс”, коментира бизнесменът.

Преди две години жителите на селото се обединили и със собствени средства подменили тръбите на довеждащия водопровод, около 1200 метра трасе. Това намалило значително загубите.

Иначе, който иска да опознае околностите на Лазарци, природата предлага много красиви обекти – Христовския водопад, живописната Мийковска река, в която и при най-сушаво време има вода, вирове за къпане и плажуване. Интересът към този край е оправдан, пътят е все по-натоварен, коли, тротинетки и всичко що е на колела, кръжи, но това не пречи на местните, защото вече са свикнали.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката