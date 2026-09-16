Бившият кмет натопи настоящия пред главния прокурор: След сигнал на Добромир Добрев срещу Николай Рашков започна разследване на Общинската избирателна комисия

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СБЛЪСЪК ОКОЛО КМЕТСКИЯ ПОСТ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ВЛИЗА В НОВА ФАЗА. Бившият градоначалник Добромир Добрев е подал сигнал до главния прокурор, който впоследствие е препратен по компетентност във Великотърновската районна прокуратура.

Поводът е решението на Общинската избирателна комисия да не прекрати мандатът на настоящия кмет Николай Рашков.

Сега прокуратурата ще проверява действията на членовете на ОИК и ще разпита всички участвали в заседанието. Целта е да се изясни защо комисията не е изпълнила съдебния акт и какви са били мотивите зад гласовете им. След проверката ще бъде преценено дали има основания за образуване на досъдебно производство.

ПЕТИМА СРЕЩУ ПЕТИМА

В центъра на казуса е окончателното решение на Върховния административен съд от 16 юли 2026 г., с което е потвърден конфликт на интереси по отношение на Николай Рашков.

След съдебното решение топката е била в полето на ОИК – Горна Оряховица. На заседанието на 31 юли обаче необходимото мнозинство за предсрочно прекратяване на мандата не е събрано. При присъствали десет членове вотът е разделен – 5 гласа „за“ и 5 „против“. Така Рашков остава на поста.

Решението на ОИК впоследствие е обжалвано, а Административният съд във Велико Търново го отменя и връща въпроса на комисията за ново произнасяне.

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОР КЪМ ПРОКУРОРСКА ПРОВЕРКА

Сигналът на Добрев променя тона на спора. Това, което доскоро изглеждаше като поредна политическа и институционална битка около кметския пост, вече е предмет и на прокурорска проверка.

Бившият кмет е избрал да сезира най-високото ниво – главния прокурор, след което материалите са изпратени към компетентната прокуратура във Велико Търново.

Тепърва предстои да стане ясно какво ще покажат разпитите на членовете на ОИК и дали прокуратурата ще открие данни за престъпление.

КАЗУСЪТ ЗАПОЧНА С ОСЕМ ОБЩИНСКИ ИМОТА

В основата на скандала стои сделка за осем общински имота. Фирма, с която Николай Рашков е бил свързан като съдружник и управител, печели търг, преди той да стане кмет. След местните избори през 2023 г. обаче сегашният градоначалник встъпва в длъжност, а впоследствие (като кмет) подписва договора, с който сделката е финализирана.

Антикорупционната комисия приема, че с тези действия е възникнал конфликт на интереси. Рашков обжалва, но съдебните инстанции не приемат възраженията му, а на 16 юли ВАС окончателно потвърждава решението.

Самият Рашков е категоричен, че процедурата е започнала още при предишното управление и че като кмет е бил длъжен да финализира започнатата процедура. Той отрича да е ощетявал Общината.

ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЧАКА СЛЕДВАЩИЯ ХОД

Така към момента в Горна Оряховица се преплитат три линии – окончателното съдебно решение, отказът на ОИК да прекрати мандата и новата прокурорска проверка.

А зад всичко това стои един факт: сигналът, който даде нов тласък на казуса, е подаден от бившия кмет Добромир Добрев срещу действията на институцията, която трябва да реши съдбата на настоящия кмет Николай Рашков.

Какво ще последва – ново решение на ОИК, евентуално досъдебно производство или поредно обжалване – предстои да стане ясно.

Засега прокуратурата събира фактите. А политическата битка за Горна Оряховица продължава.

Стилян НАЙДЕНОВ