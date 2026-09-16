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„Браун Тим“
Спорт

„Браун Тим“  със силно представяне на Държавното първенство в Дряново

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Поредните си отличия от Държавно първенство спечели великотърновският клуб „Браун Тим“. Дряново бе домакин на шампионатите на дълга дистанция и щафети за 20–21 години, както и на купа „Дряново“.

При щафетите бяха две отличия в елитните групи

Валерия Димитрова, Стефания Беломъжева-Димитрова и Кристина Сиракова се класираха втори при Жени 21 ели, оставайки на крачка от титлата.

Иван Димитров, президентът на клуба Николай Димитров и Валентин Шишков се окичиха с бронзовия медал в елитната група при мъжете.

На дългата дистанция поводът за радост е шампионската титла на Валентин Шишков.

За купа „Дряново“ Лъчезар Байчев е златен медалист при Мъже 16, Иво Дончев при Мъже 50, Петя Димитрова при Жени 65 и Димитър Димитров при Мъже 70.

Бронзови отличия взеха Митко Иванов М12, Мартин Марков М14 и Йоана Косева Ж16.

„Браун Тим“ спечели и отборната титла за купа „Дряново“.

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