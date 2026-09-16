Горнооряховската болница вече обучава студенти и специализанти

На двама млади лекари предстои да придобият специалност

Двама млади лекари от болницата в Горна Оряховица очакват да започнат практическото обучение по придобиване на специалност в МБАЛ „Свети Иван Рилски“, която наскоро бе одобрена за база за обучение на студенти и специализанти.

Със заповед на министъра на здравеопазването горнооряховската болница се превръща в база за специализация по широк кръг медицински специалности, както и за клинично обучение на студенти по медицина и на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“.

Болницата ще може да провежда и следдипломно обучение на хора с професионална квалификация „лекар“ по редица специалности.

Д-р Антоанета Павлова и д-р Александър Давидов, които са част от екипа на Медико-диагностичната лаборатория, споделят, че новият статут на стационара ще им създаде повече удобство за професионалното развитие.

Д-р Павлова е с осемгодишен трудов опит като лекар. В болницата в Горна Оряховица е назначена на 1 юни 2023 г., а започва специализация към МУ Плевен с обучение в университетската болница от 1 август същата година. Тя прави своя професионален избор още в университета.

„Още от четвърти курс, като започнахме упражненията по клинична лаборатория, реших, че това е моята специалност, и се радвам, че успях да я зачисля и започнах да работя в клинична лаборатория. Сега графикът ми е натоварен – две седмици изкарвам в болницата в Горна Оряховица и две седмици работя в УМБАЛ „Георги Странски“. Така постоянно пътувам с обществен транспорт, за да мога да проведа практическото си обучение. Това се случва в продължение на две години и няколко месеца. Тъй като семейството ми е тук, с две малки деца, сега, при тази промяна, за мен ще бъде по-добре, защото си оставам в нашата база за обучение.

Връзката с университетската болница остава, предстоят ми още няколко месеца модули в УМБАЛ, където ще надграждам, тъй като има изследвания, които в нашата болница няма как да се осъществят. Получих ценен опит, който ще приложа в нашата болница. Но ще бъда много облекчена, тъй като ще отпадне това ангажиращо пътуване, както и разходите по него“, признава тя.

Д-р Павлова вече е стартирала процедурата по прехвърляне на специализацията си в болницата в Горна Оряховица.

Александър Давидов е от Плевен, но започва работа в болницата в Горна Оряховица на 1 септември 2024 г. в Отделението по неврология. Община Горна Оряховица му осигурява квартира. Изкарва 14 месеца специализация по неврология, като също редувал две седмици работа в общинската болница и две седмици в университетската в Плевен.

От февруари т. г. обаче се премества в Медико-диагностичната лаборатория в стационара в Горна Оряховица и започва специализация по клинична лаборатория в края на август.

Младият лекар също отбелязва, че когато базата за специализация е тук, това му спестява разходи за път, както и време и енергия. „Клиничната лаборатория ми е интересна, аз съм такъв тип – харесвам нещо по-научно, по-интелектуално натоварващо, анализ и интерпретация на резултатите“, споделя д-р Давидов.

Ана РАЙКОВСКА