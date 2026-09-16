Хороскоп, 17 септември: Чувстваме се удовлетворени от работата, която ще свършим през този ден

Луната е в стрелец и сключва хармонични аспекти с Юпитер и Сатурн. Четвъртък е ден, внасящ щастлива и положителна енергия в тази седмица. Стараем се да запазим доброто в себе си и да уравновесим взаимоотношенията с околните. Спокойствието в разговорите е осезаемо. Чувстваме се удовлетворени от работата, която ще свършим през този ден.

ОВЕН

Съдбата решава

В четвъртък идват и шансовете за промяна, раздвижване, реформи и начала. Често обаче днес ще се налага да се съобразявате с обстоятелствата, а те на свой ред имат за цел да ви предпазят от грешки поради прибързаност. С две думи, не се ядосвайте, ако съдбата е застанала срещу вас. За добро ви възпира.

ТЕЛЕЦ

Емоционално пазаруване

Опасностите днес са свързани с емоционалното ви състояние и най-вече с харчовете, които правите само за да задоволите капризите си. По този начин запълвате празнота в емоционалния си свят, която е породена или от обида в личен план, или от неудовлетворение в професионален.

БЛИЗНАЦИ

Нови перспективи

Четвъртък е благоприятен ден. Дава ви шанс да подобрите взаимоотношенията си с околните, след като в последните дни бяхте раздразнителни и често влизахте в остра разпра с тях. Овладейте агресията. Промените ви заливат, а в деловия сектор ви чакат и нови предложения. Внимавайте и следете за подводни камъни.

РАК

Очаквайте предложение

Намирате се в един от активните дни за тази седмица. През работното си време търсите начин да реализирате плановете си. Проявявате положителни качества на личността си и затова сте забелязвани от важни хора. Можете да очаквате предложение съвсем скоро, благодарение на добре свършените дела през този ден.

ЛЪВ

Спазвайте правилата

Изживявате период на промени и новости, но за съжаление, не всички са положителни и обещаващи. Това е и причината, поради която трябва да сте особено внимателни с всичко, което вършите. Работете според правилата, установени във фирмата ви. Бунтарството няма да ви помогне, а напротив – ще ви изолира от другите.

ДЕВА

Твърде емоционални

И днес следва да се погрижите за емоционалното си здраве. Чувствате се психически неустойчиви, преуморени и емоционални. Това е причината често да изпадате в противоречиви настроения, а хората около вас въобще да не схващат защо се държите по този начин. Периодът на промени понякога ви изнервя.

ВЕЗНИ

Вдъхновение

Добрата новина днес е, че промените, стартирали в последните дни, ще продължат да ви вдъхновяват и дават поводи за радост и положителни мисли. Новите запознанства, които осъществявате днес, невинаги са най-благоприятните за вас. Пазете се от лицемери, най-вече от хората, идващи при вас с комплименти и ласкателства.

СКОРПИОН

Спазвайте реда

И вие следва да спазвате установения ред на работното място, за да си гарантирате успеха не само днес, а и през следващата седмица. Не го ли правите, ще настроите хората срещу себе си и така сами ще попаднете в изолация – нещо, което не бива да се случва, поне на този етап.

СТРЕЛЕЦ

Идва нов период

И днес се чувствате потиснати, без настроение и без психическа подготовка за промените, които ви се случват. Луната грее през вашия знак и формира изцяло нов период, който ще продължи около месец. За ваше добро е да се възползвате от обстоятелствата и да използвате прилива на енергия. Не се инатете.

КОЗИРОГ

Пренаредете плановете

През тази седмица, ако сте проявили сдържаност, със сигурност сте се предпазили от много грешки и в общуването, и в работата. Пасивното поведение в последните дни е причина или тактика за избягване на трудностите. Днес не бива да проявявате голяма инициативност. Просто преустройте плановете си според ситуациите, в които попадате.

ВОДОЛЕЙ

Странна самозащита

Намирате се в прекрасен период, но колкото и хубав да е той, крие опасности. Прекалената ви емоционалност и избухливост на моменти ще бъде повод за различни огорчения и разправии с хората от най-близкото обкръжение. За да защитите егото си и своето достойнство, сте в състояние да се защитавате с груби думи и арогантно поведение.

РИБИ

Преодолейте мързела

Нервите и емоциите не са спестени и във вашия хороскоп, а предупрежденията да се владеете са общовалидни не само за вас, а и за останалите знаци. Въпреки всичко ви очаква един хармоничен и ползотворен ден с повече жизнена енергия и тонус. Спортувайте и преодолейте физическия мързел.

Хороскоп за родените на 17 септември – Честит рожден ден! През следващата една година ще включите в максимална степен ума и интелекта си, за да се справяте със затруднените ситуации, в които ще попадате. Нищо фатално, просто малко трудности, които ще трябва да разрешите, използвайки главата си.

Тодор Емилов-Тео