Музейните обекти преминават към есенно работно време

След Деня на Независимостта, от 23 септември 2026 г., Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ ще приема посетители от 9 до 17 часа без почивен ден.

От 1 октомври и останалите музейни обекти и експозиции към Регионален исторически музей – Велико Търново, преминават към есенно работно време. Повечето от тях вече ще отварят за посетители в 9 ч. или в 9,30 ч. и ще затварят не по-късно от 17,30 ч. Запазват се дните за профилактика, които са различни за отделните обекти.

Без почивни дни са Трапезица и „Никополис ад Иструм“. Отварят в 9 часа, първият ще приема посетители до 17 часа, вторият – до 14 часа. Фуникулярът на крепостта работи от 9 до 16 ч. с обедна почивка от 12 до 13 ч. и почива в понеделник.

От 9 до 17 часа ще работят Археологическият музей, музей „Възраждане и Учредително събрание“, музей „Затвор“, историческият музей в Килифарево, след предварителна заявка и къща музей „Филип Тотю“ във Вонеща вода, която затваря в 16,30.

Църквите „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър Солунски“ и „Св. Георги“ (двете отварят само по предварителна заявка), Средновековен комплекс църква „Св. св. Петър и Павел“, църква „Св. Иван Рилски“ и „Шишманова баня“ ще приемат посетители от 9 до 16,30 часа.

Обектите в АМР „Арбанаси”: музей „Констанцалиева къща“, църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“” и църква „Рождество Христово“, приемат посетители със същото работно време като църковните обекти във Велико Търново – от 9 до 16,30 ч.

Музей „Нова история“ не приема посетители, а музей „П. Р. Славейков“ работи само по предварителна заявка от предходния работен ден.

Музей „Сарафкина къща“ приема посетители от 9,30 до 17 ч. и почива два дни – в неделя и понеделник.

Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ приема посетители от 9,30 до 17 ч. и работи без почивен ден.

Касите преустановяват продажбата на билети 30 минути преди края на обявеното работно време, а за АМР „Царевец”, АМР „Трапезица”, АР „Никополис ад Иструм”, Археологически музей, музей „Възраждане и Учредително събрание” и ММПЦ „Царевград Търнов” – 1 час преди края на обявеното работно време.

Ана РАЙКОВСКА