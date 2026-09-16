Огнеборци демонстрират умения пред обществеността

До професия, която изисква смелост, сила и готовност да помагаш на другите, ще могат да се докоснат лясковчани на 17 септември от 9,30 ч. на площад „Възраждане“ в общинския център.

Тогава там ще бъде проведена демонстрация, организирана от Община Лясковец и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Горна Оряховица.

Събитието е насочено към всички възрасти, целта му е повишаване културата и информираността в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

На място ще бъде разположена техника, използвана от огнеборците, за децата са предвидени игри. „Всички ще можем да кажем огромното си „Благодарим!“ на хората, които са на поста си, когато имаме най-голяма нужда от тях“, коментира преди събитието кметът Васил Христов.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. АРХИВ