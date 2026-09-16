сряда, септември 16, 2026
Последни:
умения
ЛясковецОбщество

Огнеборци демонстрират умения пред обществеността

Ана Райковска 2 четения 0 Comments

До професия, която изисква смелост, сила и готовност да помагаш на другите, ще могат да се докоснат лясковчани на 17 септември от 9,30 ч. на площад „Възраждане“ в общинския център.

Тогава там ще бъде проведена демонстрация, организирана от Община Лясковец и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Горна Оряховица.

Събитието е насочено към всички възрасти, целта му е повишаване културата и информираността в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

На място ще бъде разположена техника, използвана от огнеборците, за децата са предвидени игри. „Всички ще можем да кажем огромното си „Благодарим!“ на хората, които са на поста си, когато имаме най-голяма нужда от тях“, коментира преди събитието кметът Васил Христов.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. АРХИВ

 

Вижте още

Кулинарен празник “Произведено в Елена” ще се проведе тази събота

БОРБА БГ 515 четения 0

РЕКОРД: 11 373 туристи посетили музеите във Велико Търново за 3 дни

БОРБА БГ 455 четения 0
млади жени

Зонта клуб В. Търново обяви стипендии за млади жени в здравеопазването

Галина Георгиева 184 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *