В Павликени дават 1500 евро заплата за тиктокър

НЕОБИЧАЙНА ОБЯВА ЗА РАБОТА В ПАВЛИКЕНИ С ОСОБЕНО АТРАКТИВНА ЗАПЛАТА СЕ ПОЯВИ В МЕСТНАТА СОЦИАЛНА ГРУПА ЗА ТЪРСЕНЕ НА КАДРИ в област Велико Търново.

Бранд за дрехи втори употреба с физически магазини в три града в региона информира, че си търси харизматична личност за вечерни Тик-Ток лайф продажби.

Според офертата основните задължения на служителя са свързани с това да умее да задържа вниманието на хората при живи включвания в платформата за видеоклипове. По време на стрийминга човекът трябва да представя дрехите от търговския обект, като същевременно общува атрактивно с аудиторията.

Работното време е от 16:00 до 23:00 ч., а възнаграждението – 1500 евро, гласи обявата, а излъчването ще става от магазин в Павликени.

От фирмата посочват, че с одобрения кандидат ще се сключи трудов договор, а след това ще премине обучение.

В офертата за работа е уточнено, че има възможност за бонус заплащане при допълнителни живи излъчвания.

Кратка справка в актуалните местни обяви за свободни работни позиции показва, че за тиктокър се дава много по-висока заплата отколкото за готвач, мотокранист, куриер, сервитьорка, касиер, заварчик и др.

Галина ГЕОРГИЕВА