Правят площадка за промишлени отпадъци в емблематичен завод за леярство
Капацитетът ще е 49 тона
ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ Е НАПЪТ ДА ЗАРАБОТИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА БИВШИЯ ЗАВОД ЗА ЦВЕТНО ЛЕЯРСТВО „БРОНЗ“ В ДОЛНА ОРЯХОВИЦА. Инвестиционното намерение е на „НИРА“ ЕООД, която възнамерява да реализира проекта на 840 кв. м от имота.
Според документацията, внесена в екоинспекцията, самата площадка ще се шири в масивна сграда с бетонна носеща конструкция. Не се предвижда ново строителство, а козметичен ремонт на базата.
Ще бъде доставено оборудване – везна за точно измерване и отчитане на постъпващите потоци отпадъци. В закрито складово помещение с непропусклива настилка и ограничен достъп пък ще са разположени специализирани съдове за опасни отпадъци.
Капацитетът ще е до 49 тона. При натрупване на достатъчно количества те ще бъдат предавани на външни оператори, развиващи дейност в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
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Целият обект ще бъде под 24-часово видеонаблюдение.
Имотът не попада в границите на защитени територии, а най-близката такава е BG00000610- „Янтра“, на 0.380 км отстояние.
В инвестиционното намерение е описано, че не се очакват вредни емисии във въздуха, тъй като на площадката само ще се приемат и съхраняват отпадъчни метали, без да се извършват други дейности с тях.
Галина ГЕОРГИЕВА
Сн. АРХИВ
One thought on “Правят площадка за промишлени отпадъци в емблематичен завод за леярство”
Поредният завод, който ще гори отпадъчни масла, пластмаси, бали от европа и всякаква смрад ще продължи да трови областта. Кроното, мегапор…, екстрапатерищати и какво ли не още. Май областа ни се очертава като бонището за горене на боклуци и какви ли не най-отровни производства