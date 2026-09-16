Правят площадка за промишлени отпадъци в емблематичен завод за леярство

Капацитетът ще е 49 тона

ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ Е НАПЪТ ДА ЗАРАБОТИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА БИВШИЯ ЗАВОД ЗА ЦВЕТНО ЛЕЯРСТВО „БРОНЗ“ В ДОЛНА ОРЯХОВИЦА. Инвестиционното намерение е на „НИРА“ ЕООД, която възнамерява да реализира проекта на 840 кв. м от имота.

Според документацията, внесена в екоинспекцията, самата площадка ще се шири в масивна сграда с бетонна носеща конструкция. Не се предвижда ново строителство, а козметичен ремонт на базата.

Ще бъде доставено оборудване – везна за точно измерване и отчитане на постъпващите потоци отпадъци. В закрито складово помещение с непропусклива настилка и ограничен достъп пък ще са разположени специализирани съдове за опасни отпадъци.

Капацитетът ще е до 49 тона. При натрупване на достатъчно количества те ще бъдат предавани на външни оператори, развиващи дейност в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

Целият обект ще бъде под 24-часово видеонаблюдение.

Имотът не попада в границите на защитени територии, а най-близката такава е BG00000610- „Янтра“, на 0.380 км отстояние.

В инвестиционното намерение е описано, че не се очакват вредни емисии във въздуха, тъй като на площадката само ще се приемат и съхраняват отпадъчни метали, без да се извършват други дейности с тях.

Галина ГЕОРГИЕВА

Сн. АРХИВ