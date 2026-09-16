Шестима учители и 18 ученици от Лясковец с награди за изключителни резултати

Колективната награда „Посланици на доброто“ е за Ученическия парламент при СУ „Максим Райкович“

Общо 25 награди получиха ученици и учители за изключителни резултати в образователния процес, постигнати през отминалата учебна година.

Те се присъждат от кмета на Общината по повод празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тази година той беше отменен заради обявеното частично бедствено положение в навечерието на 24 май. И така удостоените получиха своите награди за учебната 2025/2026 г. в първия учебен ден на новата учебна година.

Награда за цялостен принос и дългогодишна дейност в системата на образованието получи старши учителят в НУ „Цани Гинчев“ Даниела Бърнева.

С приз „Учител на годината“ бяха удостоени двама педагози – Мариела Терзиева и Анна Стоянова – учители в НУ „Цани Гинчев“ и СУ „М. Райкович“.

Трима са тази година заслужилите млади учители в трите етапа на образование – грамота и плакет „Млад учител“ получи Юлия Димитрова от ДГ „Пчелица“, Ивайло Илиев – млад учител в НУ „Цани Гинчев“, а в гимназиален етап на образование неин носител стана Анита Цветкова от СУ „Максим Райкович“. Освен грамоти имаше и парични награди.

Наградите за учениците от 1-ви до 12-и клас бяха в различни категории – „Ученик на годината“, в областта на природо-математическите науки, на хуманитарните науки, изкуството и спортни постижения.

Общинското ръководство присъди и две индивидуални награди „Посланик на доброто“. Заслужиха ги първокласничката Александра Георгиева, възпитаник на НУ „Цани Гинчев“, и Виктория Аврамова – ученичка от VII клас на ОбУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница.

Кметът Христов и художничките Евгения и Невена Лефтерови връчиха в празничната вечер награди и на децата – участници в проекта на Община Лясковец „Талантите на Лясковец“. Тези награди са за отличното им представяне в областта на изобразителното изкуство, а посетителите на концерта можеха да разгледат творбите им, разположени в красива изложба във фоайето на читалището.

След тържествената церемония по награждаването в читалище „Напредък-1870“ публиката се наслади на празничен концерт. Първи се изявиха с музикално-поетичен рецитал „Знанието е магия“ възпитаниците на гимназията. Концертът продължи с изпълнения на малчугани от подготвителните групи на детските градини и ученици от училищата в Лясковец.

Красивия финал постави Мажоретен състав „Звездички“ при СУ „Максим Райкович“ със своя танц „Добре дошли в училище“ – поздрав към всички ученици за една успешна нова учебна година.

Ана РАЙКОВСКА