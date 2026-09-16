Млади социалисти с акция в парка: подаряваха тетрадки и училищни пособия

Успешна благотворителна акция проведоха от Младежкото обединение на БСП във Велико Търново по случай първия учебен ден. Те подариха стотици тетрадки и училищни пособия на ученици в парка „Марно поле“.

„След официалното откриване на учебната година много от учениците избраха да се разходят в парка, а ние ги изненадахме с пособия, които ще им бъдат необходими по време на учебната година. Подарихме им тетрадки, химикали, острилки, моливи, бои и чертожни материали. Искахме да им изпратим послание, че училището е път към успеха“, сподели председателят на Младежкото обединение във Велико Търново Марио Иванов.

Акцията не е нова за младите социалисти. Тя започна още през 2018 г. по идея на Михаил Михалев, който днес вече е областен председател на БСП. Подобна инициатива се провежда и на 1 юни, когато социалистите подаряват книги на децата в парка.

Със своите дарителски акции младите социалисти показват съпричастност към проблемите на своите връстници и хората в неравностойно положение. Те акцентират и в опазването на културното и историческото наследство. Преди години дариха плоча за паметника на Тодор Лефтеров във Велико Търново и направиха кампания за възстановяване на надгробния паметник на Никола Габровски и Мария Габровска.