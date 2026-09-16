сряда, септември 16, 2026
Последни:
Спорт

Сребро и бронз за „UnderdogS“ от турнир в Стара Загора

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

С два медала се завърна великотърновският клуб „UnderdogS“ от турнира по кикбокс в стил К1, проведен в Стара Загора.

В категория до 67 килограма при юношите младша възраст, вицешампион стана Божидар Георгиев.

Съотборникът му Тихомир Тодоров се нареди на трето място в категория до 67 кг при юношите старша възраст, сред конкуренти от 5 други клуба.

„Предвид факта, че К1 е най-твърдият правилник в аматьорския кикбокс, а конкуренцията на турнира беше сериозна, определяме представянето си като достойно. Оставаме критични към себе си и се връщаме обратно в залата за да работим повече, за по-високи резултати занапред“, коментира треньорът и президент на „UnderdogS“ Иван Ангелов.

 

Вижте още

Руменов и Станоев бележат в Русе, Крум Стоянов направи асистенция и изработи дузпа за „виолетовите“

БОРБА БГ 169 четения 0

„Виолетовите” пропуснаха възможностите си, не успяха да пречупят врачани

БОРБА БГ 95 четения 0

Великотърновските плувци се връщат в басейна на 11 май

БОРБА БГ 334 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *