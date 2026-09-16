Три момичета пострадаха при катастрофа

Три момичета пострадаха при пътен инцидент. Произшествието е станало на 15 септември около 22,00 ч. на главен път София – Варна, в участъка на разклона за с. Малки чифлик.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 19-годишна от Горна Оряховица, движещ се в посока към Велико Търново е катастрофирал. В резултат на това са пострадали водачката, возещото се на предна седалка 19-годишно момиче от с. Джулюница, както и возещата се на задна седалка нейна връстничка от София.

Момичето от Джулюница е настанено за лечение в областната болница във Велико Търново, а приятелката и от София предстои да бъде транспортирана в столична болница.

Водачката е изпробвана за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

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