Велико Търново домакинства 19-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри

19-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри ще събере на една сцена 5 формации във Велико Търново.

Това са Духов квинтет „Виктори“ от оркестъра на Първа пехотна дивизия от Форт Райли, Канзас, САЩ; Представителен военно-исторически оркестър „Бурса Мехтер Такими“, Турция; Представителен гвардейски духов оркестър, София; Представителен духов оркестър на Сухопътните войски, София, и Фестивален военен оркестър “Маестро Николай Косев”, съставен от формациите на Националния военен университет “Васил Левски” и на Втора тунджанска механизирана бригада, Стара Загора.

Форумът ще се проведе на 21 и 22 септември. Той ще бъде открит с общи изпълнения под диригентството на маестро Цветомир Василев на 21 септември от 17:00 часа пред МДТ „Константин Кисимов” след тържествен дефилир по ул. „Васил Левски”. В празничния 22 септември военните духови оркестри ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Музикантите ще зарадват великотърновци и гостите на града с впечатляващи индивидуални шоу програми пред сградата на Общината от 12.30 ч.

В рамките на фестивала ще бъде връчена почетната статуетка на името на маестро Николай Косев и Валери Вълев – покойните учредители на фондация “Международен фестивал на военните оркестри”. Фестивалът се организира от едноименната фондация, Община Велико Търново и Национален военен университет „В. Левски”.