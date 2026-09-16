Във великотърновския театър започнаха репетициите за българската премиера на мюзикъла „Принцът на Египет“

В Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново започнаха репетициите за българската премиера на световноизвестния мюзикъл „Принцът на Египет“ („The Prince of Egypt“).

В спектакъла участват популярни имена от театралната, музикалната и оперната сцена, както и млади изпълнители с ярко сценично присъствие. МДТ откупи изключителните права за произведението от Music Theatre International (MTI) и ще бъде първият и единствен театър в България, който ще постави престижното заглавие.

Премиерата на мащабната продукция на великотърновския театър е през октомври. С епичната музика на композитора Стивън Шварц и завладяващото либрето на холивудския сценарист Филип ЛаЗебник спектакълът ще разкаже вълнуващата история за Мойсей и Рамзес. За първи път българската публика ще чуе творбата на роден език благодарение на превода на Лилия Бонева.

„Подготовката на „Принцът на Египет“ е едно от сериозните творчески предизвикателства, пред които се изправя нашият театър. Заглавието изисква не само изключителни вокални и актьорски качества, но и силно присъствие на оркестъра, хора и балета. След прецизна селекция вече разполагаме с впечатляващ състав и вярвам, че обединените усилия на всички участници ще превърнат българската премиера в значимо събитие за музикалния театър у нас“, споделя директорът на МДТ маестро Ганчо Ганчев, който е и диригент на спектакъла.

„Принцът на Египет“ разказва старозаветната история на Мойсей – от спасението му във водите на Нил до мисията да изведе израилтяните от робството в Египет.

В центъра на сюжета е сложната връзка между двамата братя Мойсей и Рамзес, изправени пред избора между братската обич, властта, дълга и свободата.

„Това е история за смелостта, постоянството и божественото напътствие. Тя ни напомня, че чрез вяра и решителност можем да преодолеем огромни препятствия. Докато проследяваме пътя на Мойсей от робството към свободата, откриваме и силата, която се крие във всеки от нас и ни помага да се изправим срещу изпитанията и да последваме своята съдба“, посочва режисьорът Петко Бонев.

Постановъчната концепция предвижда условно-реалистично пресъздаване на историята, в което актьорската игра, музиката и танцът се съчетават със сценографията, костюмите и съвременните визуални технологии. Специално създаденият 3D мапинг ще допълни сценичната среда и ще пренесе публиката в света на Древен Египет.

Продукцията ще събере на сцената солисти, оркестър, хор и балет на великотърновския театър заедно с избраните след силен международен кастинг артисти. Близо 80 изпълнители от България, Гърция, Китай, Кипър и Украйна се включиха в прослушванията за ключовите роли в спектакъла. За главните роли са избрани обичаните актьори Яница Маслинкова и Симеон Владов, популярната певица Християна Лоизу и солистът на МДТ Никола Попов, който предизвика истински фурор с участието си в „Гласът на България“.

Хореографията на постановката е поверена на Катя Богданова, вокален педагог на солистите е Славил Димитров, сценографията и костюмите са дело на Ася Стоименова, а хормайстор е Яница Първанова. Автор на 3D мапинга е Лора Руневска, а сценичните бойни техники са разработени от Николай Дериволков.

„Принцът на Египет“ е сценична адаптация на култовия анимационен филм на DreamWorks от 1998 г. Световноизвестният композитор Стивън Шварц е носител на три награди „Оскар“. Освен популярните песни от филма, сред които „Deliver Us“, „Through Heaven’s Eyes“ и отличената с „Оскар“ балада „When You Believe“, добила световна популярност във версията на Уитни Хюстън и Марая Кери, сценичната адаптация включва и десет нови композиции, създадени специално за театралната сцена.

„Принцът на Египет“ е поредният амбициозен проект на великотърновския театър след успеха на мюзикъла „Дракула“ – друго световно заглавие, за което МДТ „Константин Кисимов“ притежава изключителните права за България. На 28 септември култовият бродуейски мюзикъл за граф Дракула ще гостува на сцената в зала 1 на НДК в София.