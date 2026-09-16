сряда, септември 16, 2026
Последни:
Крими

За часове разкриха дързък грабеж на шестима ученици

БОРБА БГ 125 четения 0 Comments

За часове служители на полицейското управление в Горна Оряховица разкриха грабеж.

Работата по случая е започнала на 15 септември след сигнал, че предната вечер около 22,00 ч. на жп гара – Горна Оряховица шестима ученици са станали жертва на грабеж. По данни на потърпевшите мъжът, който ги е нападнал им е отнел цигари и дребни суми пари.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 21-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Той е установен, върнал е инкриминираните вещи.

По случая е образувано досъдебно производство.

Вижте още

17-годишен подкара трактор в Сухиндол

БОРБА БГ 302 четения 0

Разследват погром на кола във Велико Търново

БОРБА БГ 406 четения 0

Хванаха 45-годишен да отглежда канабис в землището на Красно градище

БОРБА БГ 441 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *