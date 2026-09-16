За часове разкриха дързък грабеж на шестима ученици

За часове служители на полицейското управление в Горна Оряховица разкриха грабеж.

Работата по случая е започнала на 15 септември след сигнал, че предната вечер около 22,00 ч. на жп гара – Горна Оряховица шестима ученици са станали жертва на грабеж. По данни на потърпевшите мъжът, който ги е нападнал им е отнел цигари и дребни суми пари.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 21-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията. Той е установен, върнал е инкриминираните вещи.

По случая е образувано досъдебно производство.