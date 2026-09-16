Започна Европейската седмица на мобилността

Регионална здравна инспекция – Велико Търново, подкрепя отбелязването на Европейската седмица на мобилността, която и през 2026 г. ще се проведе от 16 до 22 септември под мотото „Мобилност за всички“.

Темата акцентира върху това всички деца, младежи и възрастни да имат равен достъп до безопасен, удобен и екологичен транспорт независимо от своите възможности, местоживеене или доходи.

Европейската седмица на мобилността ни напомня, че всяко пътуване е възможност да направим избор в полза на собственото си здраве и на околната среда.

Кулминацията на инициативата е 22 септември – Денят без автомобили, който ни приканва да преосмислим ежедневните си навици и да изберем алтернативи като ходене пеша, използване на обществен транспорт или колоездене.

На 22 септември БЪДИ АКТИВЕН и остави автомобила, избери активното движение за по-добро здраве, по-чиста околна среда и по-добро качество на живот за всички!