Започват конкурсите за домашно червено вино, първият е в Свищов

Преди още да е прибрана тазгодишната реколта от грозде, конкурсите за домашни вина вече започват. Първият е за домашно червено вино, който обявява Община Свищов, тъй като конкурсът традиционно и ежегодно се провежда в рамките на празниците „Свищовски лозници“.

Желаещите да участват в конкурса могат да предоставят свой асортимент от червено вино собствено производство до 24 септември в сградата до Социални грижи – Свищов, бившето Общинско радио.

Виното трябва да е в бутилка от 750 ml. На етикет върху нея трябва да са изписани трите имена на участника, адрес, телефон и имейл.

Крайният срок е до 12 часа на 24 септември.

Първите трима в класирането ще получат награди, награждаването е на 27 септември, неделя.

Ана РАЙКОВСКА