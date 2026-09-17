„Аркус Медикъл“ заработи във В. Търново, предлага медицина от ново поколение

Центърът ще обслужва хиляди пациенти годишно

В ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА БЕШЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИТ ОБНОВЕНИЯТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АРКУС МЕДИКЪЛ“. Здравното заведение събира на една място модерна база, съвременна апаратура и доказани специалисти от различни направления. Очаква се годишно да обслужва хиляди пациенти от града и региона.

Центърът впечатлява с отлично обзаведени кабинети, съвременна визия и медицинска техника, отговаряща на европейските стандарти. Звеното работи по договор със Здравната каса и всички здравноосигурителни фондове. В него се предлагат широк спектър от медицински услуги.

Официалното откриване беше уважено от областния управител Марин Богомилов, зам.-кмета на Община Велико Търново Снежана Данева-Иванова, директора на РЗИ д-р Евгения Недева, изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Даниел Илиев, лекари, общественици и много гости.

Управителят д-р Илко Костурков представи възможностите на Центъра. Подчерта, че в него се съчетава модерна материална база, съвременен клас апаратура и високоспециализирани кадри.

„Стъпваме върху основите на опита и доверието на пациентите, които вече повече от две десетилетия се градят тук в МЦ „Аркус“.

За всички нас обаче е изключително важно да разгърнем и използваме пълния потенциал, който съвременната медицина ни предоставя.

От една страна, това дава възможност на нас като специалисти да използваме най-съвременните технологични решения в диагностиката, която е в основата на качественото лечение.

От друга страна, всичко това е шанс за бърз и удобен достъп на хората от региона до медицински възможности, какъвто до този момент не са имали“, допълни д-р Костурков.

В екипа на звеното влизат кардиолози, акушер-гинеколози, педиатри, УНГ специалисти, психиатри и др.

„Аркус Медикъл“ предлага пълен набор от лабораторни изследвания, като акцентът е поставен върху високоспециализираните дейности, включително изследване на туморни маркери, хормони, както и микробиологични и вирусологични изследвания.

Широки са възможностите му и в областта на образната и функционалната диагностика. На разположение на пациентите са ЕКГ и ЕКГ-холтер мониториране, непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане, ехокадриография и доплерова сонография.

Предлага се и ехографско изследване на стави при деца.

За очни заболявания е осигурена лазертерапия. Гастроентерологичната диагностика включва фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, фибросигмоидоскопии и др.

Освен диагностичната и лечебна дейност, в „Аркус Медикъл“ функционират Лекарски консултативни комисии (ЛКК) – Обща, Гастроентерологична, Кардиологична, Ортопедична, Педиатрична, Хирургична, Неврологична и Акушеро-гинекологична.

„Вярвам, че качествената медицинска помощ не трябва да бъде привилегия само за жителите на големите градове. С „Аркус Медикъл“ искахме да създадем Център, в който хората от региона да получат достъп до съвременна диагностика и високоспециализирани специалисти, без да пътуват стотици километри.

Инвестирахме в най-модерно оборудване и привлякохме доказани професионалисти, защото здравето на хората заслужава най-доброто.

Убеден съм, че с този екип „Аркус Медикъл“ ще се превърне в доверен партньор на пациентите и в пример за модерно здравеопазване в региона“, заяви инвеститорът Дочо Караиванов.

„Откриването на „Аркус Медикъл“ е доказателство, че регионът ни се развива и предлага все по-добри условия за лечение и профилактика. Пожелавам успех на екипа и здраве на всички пациенти“, заяви областният управител Марин Богомил.

„С модернизирането на базата на медицинския център и с високотехнолоигичната апаратура, която вече е на разположение тук, пациентите от нашия регион ще получат достъп до възможности за диагностика и лечение, които, за съжаление, все още се предлагат на малко места в страната.

Поздравявам ви за упоритостта, последователността и стремежа към развитие и повишаване на медицинските стандарти.Благодаря Ви за партньорството през годините и за общия ни стремеж пациентите от региона да имат достъп до все по-съвременна и качествена медицинска грижа“, подчерта изпълнителният директор на болницата д-р Даниел Илиев.

Галина ГЕОРГИЕВА