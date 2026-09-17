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Бъдещи родители ще учат първите грижи за бебето от специалисти в МОБАЛ

Галина Георгиева 25 четения 0 Comments

БЪДЕЩИ МАЙКИ И ТАТКОВЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПЪРВИТЕ МИГОВЕ С НОВОРОДЕНОТО по време на поредната среща от инициативата „Заедно към родителството“ в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Събитието ще се проведе на 25 септември от 12:00 ч.

С присъстващите ще се срещнат старшата медицинска сестра на Неонатологично отделение Мария Нешева и акушерката Христина Петрова. Двете специалистки ще разкажат какво е важно да знаят майките и татковците още от първите часове с бебето след изписване от клиниката.

Инициативата „Заедно към родителството“ цели да подготви семействата за най-доброто посрещане на новия член вкъщи.

Мероприятието ще се състои в конферентната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, на втория етаж при административния вход срещу хеликоптерната площадка.

Галина ГЕОРГИЕВА

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