Бъдещи родители ще учат първите грижи за бебето от специалисти в МОБАЛ

БЪДЕЩИ МАЙКИ И ТАТКОВЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПЪРВИТЕ МИГОВЕ С НОВОРОДЕНОТО по време на поредната среща от инициативата „Заедно към родителството“ в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Събитието ще се проведе на 25 септември от 12:00 ч.

С присъстващите ще се срещнат старшата медицинска сестра на Неонатологично отделение Мария Нешева и акушерката Христина Петрова. Двете специалистки ще разкажат какво е важно да знаят майките и татковците още от първите часове с бебето след изписване от клиниката.

Инициативата „Заедно към родителството“ цели да подготви семействата за най-доброто посрещане на новия член вкъщи.

Мероприятието ще се състои в конферентната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, на втория етаж при административния вход срещу хеликоптерната площадка.

Галина ГЕОРГИЕВА